Samedi 2 mai, journée spéciale avec Les Restos du Coeur et les Enfoirés sur France Bleu

Plus que jamais, les Restos sont en première ligne auprès des personnes les plus démunies. France Bleu radio partenaire officiel des Restos du Coeur est engagée aux côtés de l'association et se mobilise ce samedi 2 mai pour mettre en lumière ses actions et ses bénévoles.