La victoire finale lui a échappé, mais Sandrine Dubourdy figurait parmi les 4 derniers candidats en lice dans l'émission de TF1 Koh-Lanta. La rugbywoman de 43 ans, qui vit et travaille en Périgord, joue comme 3ème ligne à Brive, avec les féminines du CAB, dont elle est capitaine. Elle aura profité de l'occasion pour mettre son sport en lumière. Interview.

- D'abord, un mot sur la victoire des handballeuses françaises au mondial, ça fait plaisir à la sportive que vous êtes ?

Oui, aujourd'hui, les femmes arrivent à rivaliser au niveau national avec les hommes. Elles sont championnes du monde, comme les hommes ! C'est quand même très important et j'espère qu'au niveau du rugby, on arrivera à faire aussi bien.

- Pas trop déçue de rater les 100.000 euros, mais aussi l'épreuve des poteaux ?

Oui, évidemment, quand on s'inscrit, le graal, c'est l'épreuve des poteaux. J'ai eu la chance de participer à toutes les épreuves sauf celle-là, donc c'est un net regret.

- Que retenez-vous de cette aventure ?

J'ai réussi à me dépasser parce que souvent, on peut avoir des pannes, se décourager très très vite. Et là, dès le troisième jour, on est déjà en dehors de sa zone de confort en permanence et le mental prend le dessus. On entame une guerre psychologique avec "les autres", les éléments, la production, son corps... C'est ça qui est important, je suis allée au-delà de mes limites.

- Vous souhaitiez profiter de l'occasion pour attirer l'attention sur le rugby, que vous pratiquez donc à Brive. Est-ce que vous avez déjà senti des réactions, plus de monde pour les matchs des féminines ?

Effectivement, il y a des gens qui viennent à l'entraînement, mais aussi beaucoup de fans m'ont écrit sur mes pages officielles, où je faisais la promotion du rugby. Et donc des gens qui sont venus, soit qui ne connaissaient pas le rugby soit qui ne connaissaient pas le rugby féminin. Et ça a pu mettre en lumière notre équipe. Et j'ai également reçu des témoignages de toute la France dans le monde du rugby, que ce soit hommes ou femmes, et c'est très important.

- D'ailleurs, c'est en train de monter, le rugby féminin ? On se souvient de compétitions internationales qui ont attiré du monde à Brive.

Oui, en mars, on a eu la chance d'accueillir l'équipe de france féminine pour le tournoi des 6 nations et ça a attiré énormément de monde.

- Détail amusant, c'est un candidat qui joue aussi au rugby qui a gagné Koh Lanta !

Voilà ! On se l'était dit, avec André, que la finale aurait été sympa, un rugbyman et une rugbywoman. Et c'était la première fois que le rugby était aussi bien représenté dans l'émission, on est en plus tous les deux dans le carré final, on peut être fiers de ça !

Retrouvez l'interview en intégralité ici.