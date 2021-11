"Sauver Lisa", la série en partie tournée en Dordogne sera diffusée ce mardi 16 novembre sur M6

M6 diffusera ce mardi 16 novembre à 21h05 les deux premiers épisodes de "Sauver Lisa", une série en six épisode en partie tournée en Périgord. De novembre 2020 à janvier 2021, l'équipe composée d'une cinquantaine de techniciens, figurants et acteurs, parmi lesquels Victoria Abril ou encore Cristiana Reali avaient fait étape dans plusieurs lieux périgourdins. Le tournage cette fiction, qui oscille entre drame et thriller sur les thème de la maternité et de l'enfance maltraitée, était notamment passé par le château de Commarque aux Eyzies, la cité Pagot de Chamiers, l'aire d'autoroute de Saint-Laurent-sur-Manoire, la médiathèque Pierre Fanlac, la Visitation à Périgueux ou encore le centre hospitalier de Périgueux où avaient été tournées les dernières scènes.

Et pourtant le Périgord n'apparaîtra pas en tant que tel sur le petit écran, car l'action est censée se dérouler à Bordeaux expliquait Philippe Saal, le directeur de production de la série "Sauver Lisa" lors du tournage des scènes au centre hospitalier de Périgueux. "Nous cherchions au départ des décors à Bordeaux et autour de Bordeaux précise-t-il . "Un des décors principaux de cette série était une maison assez cossue avec un jardin assez grand qui devait se trouver en ville. Nous avons commencé par visiter une maison à Périgueux avant de chercher sur Bordeaux. Celle de Périgueux était bien et pouvait correspondre, mais nous nous sommes dits qu'il devait exister mieux sur Bordeaux ou dans ses environs. Et bien non. Par rapport à notre histoire et notre scénario rien ne valait celle de Périgueux! Après, pour étoffer notre présence de tournage dans le Périgord, nous avons cherché d'autres décors autour. C'est donc le Périgord pour le côté positif et accueillant de la ville, mais dans la série, tous les décors que l'on a tournés à Périgueux sont censés se trouver à Bordeaux.