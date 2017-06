Sébastien, l'aventurier manchois de Koh-Lanta, héros des jeunes du club d'escalade de Montmartin-sur-Mer

Le Manchois Sébastien Gottiniaux, éliminé en demi-finale de l'émission de TF1 Koh-Lanta, est devenu l'aventurier préféré des jeunes du club d'escalade de Montmartin-sur-Mer. Le moniteur s'en amuse et tentera bientôt de prendre sa revanche dans un autre jeu TV sportif : "Ninja Warrior".

Il était un des favoris de Koh-Lanta, mais le Manchois Sébastien Gottiniaux a finalement été éliminé, vendredi 2 juin, en demi-finale de l'émission de TF1. Une déception pour le moniteur d'escalade et ses fans du club de Montmartin-sur-Mer.

Les adolescents du club d'escalade ont suivi l'émission de près. "Au début, quand on l'a vu à la télé, on n'en croyait pas nos yeux, raconte Félix, 15 ans. Mais nous sommes fiers qu'il ait participé à l'émission." Depuis les plages du Cambodge, où se déroulait Koh-Lanta, Sébastien Gottiniaux est devenu un des chouchous des téléspectateurs.

Il a été très bon pendant les épreuves. Et sur le camp, il ne s'est fâché avec personne. Ça correspond au Sébastien que nous connaissons." Félix, jeune grimpeur de Montmartin-sur-Mer.

Le Manchois de 35 ans a puisé dans ses 15 années d'escalade pour construire son beau parcours. "Je ne sais pas si je suis casse-cou parce que je fais de l'escalade ou l'inverse, s'amuse t-il. Mais j'aime ce genre de défis sportifs."

Sébastien Gottiniaux s'est fait remarquer pour ses aptitudes sportives et sa sympathie. © Radio France - Esteban Pinel

Pour Marine, une de ses élèves, il était même le meilleur. "Je pense qu'il aurait pu gagner les épreuves de la finale : la course d'orientation et les poteaux." Les poteaux, rendez-vous mythique de Koh-Lanta, où les candidats doivent rester le plus longtemps possible en équilibre sur une toute petite plateforme. Son "calme", et son "agilité", auraient pu pencher en sa faveur.

Merci pr ts vos tweets et messages de soutiens. Vous embellissez mon aventure 😍. Déçu de partir ms tellement heureux de cette experience 😘 — Sebastien Koh-Lanta (@Sebkohlanta) June 3, 2017

Après un très beau parcours, Sébastien quitte l'aventure aux portes de la finale, cette cinquième place qu'il redoutait tant ! #KohLanta pic.twitter.com/B6XF2qpgBy — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) June 2, 2017

Seulement voilà, Sébastien s'est arrêté aux portes de la finale, grand perdant des joutes stratégiques de Koh-Lanta. "Clémentine (une des candidates) n'a pas respecté ses engagements. Ça nous a énervés", enrage Félix. Leur moniteur lui même ne cache pas sa déception mais relativise : "Il ne faut pas oublier que c'est un jeu. On y va d'abord pour s'amuser."

Devant #KohLanta je me mets à la place de Sebastien, à sa place j'aurais envie de faire manger du sable à Clementine 😑😬😂 pic.twitter.com/UpLrg6svNL — Christophe Beaugrand (@Tof_Beaugrand) June 2, 2017

De retour en France depuis décembre dernier, il a repris les 11 kilos perdus en Asie et renoué avec la compétition. Champion départemental d'escalade, 4e des derniers championnats régionaux, il ne disputera finalement les championnats de France. "Je suis encore un peu juste physiquement. J'ai besoin de plus de préparation."

Il essaiera de prendre sa revanche dans un autre jeu TV : Ninja Warrior

En attendant de retrouver la pleine possession de ses moyens, Sébastien encourage les jeunes compétiteurs du club. Marine est sensible au message de son aventurier de moniteur : "On a envie de plus se donner. Son parcours nous pousse à aller plus loin et à devenir comme lui."

Les conseils de l'ex-aventurier de Koh-Lanta poussent les jeunes du club à se surpasser. © Radio France - Esteban Pinel

Le Manchois aura une belle occasion de prendre sa revanche. Il participe en effet à un autre jeu TV de TF1, Ninja Warrior, un parcours d'obstacles tous plus durs les uns que les autres. L'émission est déjà tournée. Selon la programmation définitive de la chaîne, Sébastien Gottiniaux tentera sa chance soit lors de l'émission du 23 juin, soit le 30, soit le 7 juillet, soit le 14.