Sept quartiers de l'agglomération dijonnaise unis dans un même festival

Côte-d'Or, France

Toute l'agglomération s'est investie

C'est ce qu'on appelle un rendez-vous pluridisciplinaire. Le festival "Modes de vie" entame ce mardi 22 janvier sa quatorzième édition. On va pouvoir y découvrir des créations nées d'ateliers auxquels près de 250 habitants ont participé. Des habitants issus de sept quartiers : la Fontaine d’Ouche et les Grésilles à Dijon, le Mail à Chenôve, le Bief du Moulin et le quartier Guynemer à Longvic, le Bélvédère à Talant et la Place Centrale à Quetigny. Il y a du Théâtre, du cirque, des expositions, de la lecture, un conte musical.

Le programme complet est à retrouvé ici

Une douzaine artistes ont mené neuf projets. : Leyla Rabih, la Cie Opopop, Céline Emorine, la Cie l'Arsaut, Julie Lardrot, la Cie du Détour, Julia Morlot et Chacha Boudin

Des oeuvres de chacha boudin - chachaboudin.com

Bonus

Pour les longs trajets en voiture et rythmer les "c'est quand qu'on arrive?" :

Petit flip book accompagné d'un volant en tissus imprimé qui sert aussi bien à jouer qu'à se reposer.. KIT BONNE ROUTE sur chachaboudin.com

Des oeuvres à toucher

Chacha boudin est une plasticienne. Chacha, c'est le diminutif de Charlotte. Et elle a travaillé autour d’œuvres du musée des Beaux-Arts de Dijon, un musée qui est actuellement fermé au public et dont la réouverture est prévue le 17 mai.

Le compte à rebours avant la réouverture du musée des Beaux Arts de Dijon © Maxppp - JC Tardivon

Si vous êtes déjà allé dans un musée, vous avez surement vu ces écriteaux "prière de ne pas toucher"... Et bien son idée, c'est justement le contraire et donc elle a imaginé et créé avec des seniors de Quetigny et de talant et avec des enfants de la Fontaine d'Ouche, des œuvres à jouer et à toucher qui seront présentées aux côtés d'œuvres originales exceptionnellement sorties des réserves du musée des Beaux-Arts....

C'est à découvrir à partir de ce mercredi 23 janvier à la Nef de Dijon. Et c'est justement à la bibliotèque du centre ville qu'a lieu mardi soir la présentation du festival. C'est à 18h30.