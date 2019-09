Séries françaises : Capitaine Marleau va aller enquêter à l'étranger

Biarritz, France

La production télévisuelle française se porte bien. En 25 ans, les exportations des programmes audiovisuels français ont triplé pour atteindre plus de 275 millions d'euros l'an dernier. Cette année, les ventes reculent de 15%, par rapport à une année 2018 exceptionnelle.

On achète moins cher

Sarah Hemar, Sarah Hemar, la déléguée générale de l'association "TV France international", invitée de France Bleu Pays Basque © Radio France - Bixente Vrignon

Un recul qui a une explication pour Sarah Hemar, la déléguée générale de l'association "TV France international" qui organise "Le Rendez-vous". Elle explique : "Il y a une augmentation en volume de la demande de programmes, mais beaucoup de diffuseurs linéaires - comprenez les chaines télé traditionnelles - perdent de l'audience et donc des revenus publicitaires, et donc ils achètent les programmes moins cher. Les plateformes de vidéos à la demande (YouTube, Netflix...) augmentent la concurrence ; ça a été un appel d'air pour les programmes français sur les territoires où nous étions très peu présents, comme la Chine. Mais ils n'achètent pas non plus au même tarif !"

Tous les pays achètent des programmes français, quelle que soit leur langue. Mais l'animation est le champion pour l’audiovisuel français et le premier pays d'exportation ("c'est contre-intuitif !") sont les Etats-Unis. Il y a de grands succès comme Oggy et les cafards, ou Paf le chien, et ce qui est reconnu "c'est cette grande variété des traitements, et des histoires qui sont très appréciées", ajoute Sarah Hemar. C'est d'ailleurs l'animation qui permet à la production française de pénétrer le marché en Chine. Mais c'est l'Europe de l'Ouest en général, et l'Allemagne en particulier qui sont toujours les premiers acheteurs.

Ecoutez l'interview de Sarah Hemar

"Il y a des territoires sur lesquels nous devons continuer à travailler : la Chine où nous faisons des événements avec TV France Intrnational, et aussi l'Inde."