Séries Mania à Lille : une troisième édition tournée vers la découverte

Les organisateurs du festival lillois Séries Mania ont dévoilé ce mercredi la programmation de la 3è édition. Elle se tiendra du 20 au 28 mars et fait la part belle aux séries internationales et aux découvertes. Un habile mélange entre programmes populaires et exigeants.

C’est un rendez-vous très attendu par tous les fans de séries télévisées : le festival lillois Séries Mania a présenté hier sa programmation. La troisième édition se tiendra du 20 au 28 mars prochain, à Lille ainsi que dans d’autres villes de la région (Dunkerque, Lens, Wallers-Arenberg et Tourcoing).

Et cette année, les programmateurs ont retenu 74 séries originaires de 25 pays différents, dont 38 en avant-première mondiale. Une ouverture à l’international inédite, signe de l’évolution de la production de séries dans le monde : « le temps de l’hégémonie américaine est révolu et nous accompagnons cette évolution du monde des séries », explique Frédéric Lavigne, le directeur artistique du festival Séries Mania.

Parmi les moments forts, on notera une soirée spéciale en hommage à Friends, pour les 25 ans de la série culte, ou encore la présence de l’ensemble de l’équipe du Bureau des légendes, la série de Canal+, avant la diffusion de la nouvelle saison. Les plus sériephiles se rueront sur la présentation en avant-première des trois premiers épisodes de The Eddy, la série événement de Damien Chazelle pour Netflix, en présence des créateurs de la série.

Nous voulons inciter le public à faire un pas de côté, à partir à la découverte. Frédéric Lavigne, directeur artistique.

Le jury sera présidé cette année par Tom Cerrotta, auteur de The Leftovers et Mrs. Fletcher, toutes deux diffusées sur OCS. On y trouvera notamment l’actrice Caroline Proust, interprête de la capitaine Laure Berthaud dans Engrenages (Canal+) et l’auteure Karine Thuil. Parmi les invités d’honneur, Carole Bouquet, Giancarlo Esposito (Gustavo Fring dans Breaking Bad) et Olivier Marchal seront présents.

L'an dernier, Séries Mania avait séduit plus de 72 000 personnes. L'événement est totalement gratuit, mais il faut tout de même réserver ses places. La billetterie ouvrira ses portes le 6 mars.