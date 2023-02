Séries Mania : le festival dévoile les stars et les séries à l'affiche de sa 6ème saison

54 séries à l'affiche de cette 6ème saison de Séries Mania à Lille dont 32 en avant-première mondiale. Des séries qui se déroulent pour plus de la moitié d'entre elles dans les années 80 et 90, c'est une tendance de fond qu'explique Frédéric Lavigne, le programmateur de Séries Mania : "Il y a un aspect vintage en lien avec la déco et la mode vestimentaire actuelle. Cela permet aussi d'avoir plus de recul pour parler des sujets qui fâchent : le droit des femmes à l'avortement ou la discrimination des homosexuels qui revient dans certains pays et qui est évoqué plutôt dans les années 80 et 90".

Ces séries installées dans les années 90 sont produites avec leur lot de musique de l'époque, il est donc possible qu'un tube de cette époque revienne à la mode comme la série de Netflix Stranger Things avait remis au goût du jour un titre de Kate Bush.

Ecologie et femmes

Deux autres thèmes se dégagent cette année : la préoccupation écologique avec une série norvégienne qui décrit le pays comme le dernier refuge qui fait face à des migrants venus par bateau d'Europe occidentale. "C'est nous qui dans la série The Fortress allons être des réfugiés climatiques et je peux vous assurer que quand on se voit dans des bateaux à la dérive, ça fiche un coup !" explique Laurence Herszberg, la directrice générale du festival.

Laurence Herszberg, directrice générale du festival Séries Mania © Radio France - Stéphane Barbereau

Enfin, dernier thème : les femmes. "On a de plus en plus de séries qui mettent en avant des femmes qui prennent en main leur destin et leur corps, détaille Laurence Heszberg. Dans The Power, le pouvoir des femmes est dans leurs mains et elles jettent des éclairs pour se débarrasser des hommes toxiques, c'est particulièrement efficace".

La directrice du festival qui raconte que le mélange d'acteurs, actrices, auteur(e)s, producteurs, productrices, procure beaucoup de plaisir aux participants qui reviennent du coup à Lille, comme l'acteur britannique Brian Cox : "ils me disent : on a l'expérience de notre vie. Brian Cox, je suis en relation avec lui depuis sa première ici en 2018. je lui avais envoyé une invitation en décembre, il m'a dit ce week-end : je peux venir ! C'est la magie du festival mais aussi la magie de la ville qui est accueillante avec un public chaleureux. On y mange bien excepté le dimanche et le lundi, faudra peut-être un jour y remédier". Message adressé visiblement aux restaurateurs lillois priés d'être sans doute un peu plus nombreux à ouvrir leur table en fin de week-end et en début de semaine...

Audrey Fleurot, Emmanuelle Béart, Cédric Klapisch

Le festival s'ouvrira le 17 mars par une avant-première mondiale : "Salade grecque", la série dérivée du film "l'auberge espagnole" en présence du réalisateur Cédric Klapisch et qui sera diffusée sur la plateforme Prime Video. Dans le jury international présidée par la showrunneuse américaine Lisa Joy (co-créatrice de la série Westworld) , on retrouvera les actrices françaises Emmanuelle Béart et Lou Doillon. LOe festival se clôturera par la série américano-germanique "Transatlantique" bientôt sur Netflix qui raconte l'histoire vraie de Juifs sauvés depuis Marseille au début de la 2nde guerre mondiale.

Thierry la Fronde

Séries Mania soufflera les bougies de la première série de l'histoire de la télévision française : "Thierry la Fronde" qui fêtera ses 60 ans en présence de l'acteur Jean-Claude Drouot et de l'actrice Zabou Breitmann qui y a joué enfant et qui était la fille du créateur de la série. Une exposition au tri postal reviendra sur 70 ans de génériques cultes de séries. Enfin, des rencontres seront organisés avec les fans en présence des acteurs et actrices des séries Alex Hugo (Samuel Le Bihan), Léo Mattéi (Jean-Luc Reichmann).