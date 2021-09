Les obsèques de Jean-Paul Belmondo ont eu lieu ce vendredi à l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Alain Delon, Jean Dujardin, Béatrice Dalle et de nombreux fans étaient présents.

Ses admirateurs, ses proches et la famille du cinéma disent un dernier adieu à Jean-Paul Belmondo

Les proches de Jean-Paul Belmondo, la grande famille du cinéma, Alain Delon en tête, se sont réunis vendredi pour dire un dernier adieu à Bébel, à l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Ce monstre sacré du cinéma français s'est éteint lundi à l'âge de 88 ans. La cérémonie, débutée à 11 heures, était réservée aux proches et n'a pas été retransmise à l'extérieur, ce qui n'a pas empêché le public de venir en nombre et pour certains dès 8 heures. Des "Bébel", "Bébel" ont été lancés parmi la foule et le cercueil a été applaudi pendant quatre minutes à la fin de la cérémonie, qui a duré près de deux heures.

Ces obsèques ont été marquées par une prise de parole émouvante de Victor Belmondo, un des petits-fils de la star, lui-même comédien, et une ovation debout à l'initiative du réalisateur Claude Lelouch, selon Dany Boon, interrogé par BFMTV. Une crémation dans l'intimité familiale devait ensuite avoir lieu dans l'après-midi.

Jeudi, la France lui a rendu un hommage solennel avec une cérémonie dans la cour des Invalides. Près de 1.000 personnes du public ont pu y assister et la cérémonie était retransmise sur écrans géants.

Alain Delon dit adieu à son grand ami

Absent lors de l'hommage national aux Invalides, Alain Delon, est apparu souriant, béquille à la main, en compagnie de son fils Anthony. Le dernier vieux lion du cinéma français, 85 ans, a été chaleureusement applaudi par une foule émue, criant son prénom.

Alain Delon et son fils Anthony. © AFP - Thomas SAMSON

D'autres personnalités, dont l'animateur Michel Drucker, les acteurs Pierre Richard en béquille, et Jean Dujardin, les actrices Béatrice Dalle, Véronique Jannot, l'humoriste Michel Leeb, Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, ou encore Luis Fernandez, l'ancien entraîneur du PSG et le boxeur Brahim Asloum, se sont rendus à la cérémonie. La famille de l'acteur, dont sa fille Stella, la petite dernière âgée de 18 ans et l'ex-femme de l'acteur, Natty Tardivel, était unie dans la douleur.

Figure de proue de la Nouvelle Vague ("A bout de souffle", "Pierrot le fou"), avant de devenir champion du box-office dans des comédies et des films d'action à succès (comme Le Professionnel" (1981) et "L'As des as" (1982)), l'acteur a enchanté des générations de Français au fil de quelque 80 films, cinéphiles pointus ou amateurs de cascades spectaculaires.