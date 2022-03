Ses correspondants en Lorraine rendent hommage à Jean-Pierre Pernaut : "on lui doit tous énormément"

En tournage actuellement en Syrie, le documentariste messin Dominique Hennequin a tout de même pris le temps de confier à France Bleu Lorraine ses souvenirs et sa relation avec Jean-Pierre Pernaut, dont la famille a annoncé le décès mercredi 2 mars à l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer des poumons.

Proches des gens et des correspondants

Dominique Hennequin a été pendant 9 ans, de 1995 à 2004, le correspondant de TF1 en Lorraine et a participé à construire chaque jour ce journal tant populaire auprès des téléspectateurs. "C'était un grand bonhomme, quelqu'un qui mettait l'humain avant toute chose. Quand on était correspondant de Jean-Pierre Pernaut, on était quelqu'un de particulier pour lui, il parlait de nous toujours avec beaucoup de tendresse. Il suivait tous les chemins de notre vie, nos mariages, il annonçait la naissance de nos enfants à l'antenne" confie le journaliste qui insiste : "ce n'était pas que de la communication pour plaire au public." Vincent Dietsch ne dit pas autre chose, lui qui fait actuellement parti de cette famille de correspondants de TF1 : "le connaissant de l'intérieur, c'était le même avec tous le monde. Il était franc et honnête."

Chacun souligne le lien si particulier que Jean-Pierre Pernaut avait su tisser avec son public pendant 33 ans d'antenne. "C'était une figure très populaire dans le bon sens du terme", explique Dominique Hennequin. "Quand on allait dans la campagne, dans le monde rural qu'il aimait tellement, on s'arrêtait dans un restaurant et il y avait la télévision avec Jean Pierre Pernaut. Il avait quelque chose de vrai qui touchait les gens."

On disait à TF1 : le 20h c'est le journal de la France, le 13h c'est le journal des français

L'école Pernaut

Vincent Dietsch retient également "la proximité, le rapport avec les gens, il nous demandait d'être proche des gens. Ils nous a énormément appris la dessus." Même éloigné des écrans de TF1, Dominique Hennequin abonde : "Je suis actuellement en Syrie, et j'ai fait "du Pernaut". Je devais faire un tournage dans une prison et j'avais très peu de temps. J'ai utilisé tous les réflexes appris à l'école Pernaut. on lui doit tous énormément, je suis très triste de sa disparition."