Ses fans sont tristes, lui est fier de son parcours, Timéo quitte l'aventure "The Voice Kids"

Le jeune chanteur mayennais Timéo Béasse a été éliminé ce samedi soir en demi-finale de l'émission de TF1 "The Voice Kids". Plus tôt dans la journée, il avait rencontré ses admiratrices et admirateurs à Craon.