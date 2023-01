Sexe, cocaïne, bagarre avec William : le grand déballage du prince Harry

C'est un livre qui fait déjà beaucoup parler avant-même sa sortie, prévue mardi 10 janvier. "Le Suppléant", les mémoires du prince Harry, contient de nombreuses révélations croustillantes, parfois trash. La presse britannique publie déjà de nombreux extraits.

L'altercation entre Harry et William

C'est le journal The Guardian qui l'assure : dans son livre, Harry raconte une violence altercation survenue avec William, en 2019, à Londres, suite à une dispute au sujet de Meghan. Selon Harry, William l'aurait "attrapé par le col" puis "jeté au sol", Harry atterrissant sur "la gamelle du chien". William se serait ensuite excusé.

Le déguisement nazi, approuvé par William et Kate

Les photos de Harry en déguisement nazi lors d'une soirée costumée avaient fait le tour du monde, en 2005. Harry était alors âgé de 21 ans. Dans son livre, il affirme que ce sont William et Kate qui l'auraient poussé à se déguiser. Au lieu de le décourager, le couple aurait éclaté de rire à l'idée de ce déguisement.

Harry reconnaît avoir pris de la cocaïne

"On m'a proposé une ligne, et ensuite j'en ai encore pris. Ce n'était pas très amusant, ça ne m'a pas rendu particulièrement heureux, mais ça m'a fait me sentir différent. J'étais un jeune 17 ans qui voulait essayer n'importe quoi". Voilà comment Harry commente sa première consommation de cocaïne, lors d'un week-end de chasse avec des amis, d'après Sky News .

Il a tué 25 talibans en Afghanistan

Harry a servi pendant 10 ans dans l'armée britannique, notamment comme pilote d'hélicoptère. Il raconte avoir tué 25 combattants ennemis, "sans remord ni fierté", comme le raconte le Daily Telegraph .

La blague douteuse de Charles

Harry assure s'être opposé au remariage de son père Charles avec Camilla Parker-Bowles, redoutant qu'elle ne soit une "vilaine belle-mère".

Charles dont Harry cite l'une des blagues favorites : "Qui sait si je suis vraiment le prince de Galles ? Qui sait si je suis même ton père ?""Il riait, et riait, bien que la blague ne soit absolument pas drôle".

Il serait toujours "en contact" avec Diana

Selon le Guardian , le prince Harry aurait consulté, sur les conseils d'un ami, une femme, qu'il s'abstient de qualifier de "medium" , qui lui a permis d'entrer en contact avec sa mère.

Un dépucelage "humiliant"

Enfin, last but not least, Harry se confie sur sa première expérience sexuelle, avec une "femme plus âgée (...) passionnée de chevaux". Elle l'aurait traité comme "un jeune étalon" et lui aurait mis une fessée après qu'il l'a "montée rapidement" dans un champ, à l'arrière d'un pub fréquenté, précise Sky News. Une expérience qu'il qualifie "d'humilitante".

Un livre et deux interviews à la télé

Ces révélations sont bien plus fracassantes que celles contenues dans la série Netflix "Harry et Meghan", sortie avant Noël. Pour l'heure, le palais de Buckingham ne fait aucun commentaire.

Avant la sortie du livre, le 10 janvier, Harry a donné deux interviews, l'une à la chaîne britannique ITV, l'autre à la chaîne américaine CBS. Les deux entretiens seront diffusés dimanche. L'interview d'ITV sera diffusée sur TF1 le lendemain, lundi 9 janvier, à 23h10, annonce la chaîne française .