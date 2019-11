Sheila est la deuxième personnalité démasquée dans Mask Singer

Ils étaient six sur la scène du show de TF1, le paon, l’abeille, le lion, le cupcake, le dino et l’écureuil ont tour à tour interprété une chanson puis une seconde pour le lion, le cupcake et l'écureuil.

C'est finalement ce dernier qui a été éliminé par les enquêteurs et le public de l'émission. Et c'est Sheila qui est apparu aux yeux des téléspectateurs, de Camille Combal et du quatuor Jarry, Anggun, Alessandra Sublet et Kev Adams, qui n'avait pas su de son côté identifier l'artiste aux 85 millions de disques vendus.

Dans ma vie normale, je suis folle. Quand on me propose un truc fou, j’y vais - Sheila, à l'issue de l'émission

Mask Singer revient sur TF1 dès le 22 novembre, dix candidats sont toujours en compétition: la licorne, le panda, l’aigle, le monstre, l’hippocampe, l’abeille, le lion, le cupcake, le dino et le paon et les éliminations vont s'accélérer !