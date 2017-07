Shy'm, Benjamin Biolay, Cœur de Pirate : le casting de la Nouvelle Star passe par Bordeaux !

La Nouvelle Star passe des castings sur Bordeaux ce mardi et mercredi. Les équipes de l'émission de télé-crochet ont fait un arrêt au palais de la Bourse pour rencontrer plus d'une soixantaine de candidats venus de partout en France. La chanteuse Shy'm nouvelle animatrice du programme, est présente.

Fini les longues files d'attentes ! Au Palais de la Bourse, 35 candidats pré-sélectionnés sont auditionnés chaque jour. La Nouvelle Star revient sur M6 à la rentrée. Les quatre jurés de l'émission de télé-crochet sont présents, parmi eux, Cœur de Pirate et Benjamin Biolay, mais aussi la chanteuse Shy'm qui présentera le programme à la rentrée.

Top départ des auditions de #NouvelleStar à Bordeaux ! Bonne chance aux candidats 🎶 pic.twitter.com/OZgvyocXvr — Nouvelle Star (@NouvelleStar) July 11, 2017

Cette année, ils ont été repérés grâce à leur candidature sur le site de l'émission ou sur les réseaux sociaux.

Ainuz est chanteur lyrique, il vient d'Angoulême. © Radio France - Mélanie Juvé

"C'est une opportunité ! raconte Rachel, une candidate bordelaise. Dans le milieu de la musique on sait qu'il ne faut pas rester dans sa chambre ou chez soi. Des castings comme celui-ci ça sert parce que si on perce, on sera visible publiquement et même à l'international. Depuis que je suis petite je regarde cette émission !" .

Rachel, Sacha et Kévin, trois candidats au casting de la Nouvelle Star. © Radio France - Mélanie Juvé

"Je suis un peu stressé, j'essaye de me dire que ça va passer vite ! avoue Kévin, qui vient de Mont-de-Marsan dans les Landes. Je vais interpréter la chanson bailando d'Enrique Iglesias parce que je suis d'origine espagnole et c'est ce que je fais sur scène depuis que j'ai 17 ans environ".

La star de la chanson Shy'm qui est la nouvelle présentatrice de l'émission accompagne les candidats et leur famille pendant les castings. Ecoutez son interview :