Sibyle Veil reconduite pour cinq ans à la présidence de Radio France

Sibyle Veil va rester présidente de Radio France cinq ans de plus. Sa nomination a été officialisée ce lundi par une décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Le deuxième mandat de la haute fonctionnaire débutera le 16 avril 2023 et durera cinq ans, comme son premier mandat.

Deux autres personnes étaient candidates pour devenir PDG de Radio France : le journaliste Florent Chatain, et Maïa Wirgin, secrétaire générale de la Cour des comptes.