Sidonie Bonnec : "Enfant, j'ai suivi mon père footballeur aux quatre coins de la France"

Dans notre nouveau rendez-vous Place(s) à, Sidonie Bonnec nous dévoile comment elle a "bourlingué" à travers la France, son premier amoureux, son plat favori dans le Sud et la ville bretonne où elle aime se ressourcer, en famille.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Aujourd'hui, c'est la pétillante animatrice de l'émission Minute Papillon ! sur France Bleu, Sidonie Bonnec, qui nous en dit plus sur son enfance, de Reims à Lorient en passant par Aix-en-Provence.

Au gré des nouveaux clubs de son papa, footballeur professionnel dans les années 70-80, les déménagements faisaient partie des habitudes.

De ces nouvelles installations successives aux quatre coins de la France, Sidonie Bonnec garde des souvenirs délicieux. En cuisine ? La soupe au pistou qu'elle dévorait dans le Sud. En amour ? Ce charmant garçon rencontré en Bretagne...

L'appel de la mer... et des fruits de mer !

La Bretagne, Sidonie Bonnec en a fait sa deuxième résidence après Paris où elle habite aujourd'hui. Elle y a de la famille et des copains "un peu partout". Dinard est devenue également la ville où elle aime se ressourcer près de ses parents qui y vivent et avec ses enfants. "Comme ça, ils sont un peu sur les traces de leur maman" s'amuse-t-elle avant d'ajouter : "C'est une vie simple et naturelle et c'est vraiment ce que j'adore". Sans parler de "tous ces bons fruits de mer !".

Cette région qu'elle aimerait bien découvrir...

Internautes Auvergnats, Sidonie Bonnec lance un appel à découvrir votre belle région ! L'animatrice de Minute Papillon !confie avoir placé l'Auvergne sur sa liste des territoires à parcourir. Saurez-vous lui indiquer "des idées de montagnes et de volcans" à visiter ? À vos suggestions ! Et merci pour elle.

Retrouvez Sidonie Bonnec du lundi au vendredi, de 14h à 15h, sur France Bleu dans l'émission Planète Papillon !

