Sidonie Bonnec et Eglantine Emeyé rejoignent France Bleu à la rentrée

« Minute Papillon ! », du lundi au vendredi à 14h

Animé par Sidonie Bonnec, journaliste, animatrice et auteure, « Minute Papillon ! » est « le magazine joyeux de culture générale pour comprendre l’air du temps » ! Du lundi au vendredi, en direct de 14h à 15h, Sidonie Bonnec explore chaque jour des thèmes toujours dans l’air du temps ou dans l’actualité, avec ses invités et les auditeurs de France Bleu.

Aujourd'hui, le monde va à 100 à l’heure : chaque jour, des inventions bouleversent notre quotidien, de nouvelles personnalités font la Une, l’information va vite, très vite, trop vite. Alors, « Minute Papillon ! »

On a besoin de se poser, de comprendre, de découvrir l’origine d’une pratique, les coulisses des événements, les secrets de fabrication des objets qui nous entourent, la véritable histoire d’un lieu, celle d’une personnalité devenue incontournable dans les médias …

Ainsi, par exemple, comment Hong-Kong est-elle devenue une île chinoise ? Quels sont les secrets de la nature l’été ? Pourquoi la peau bronze-t-elle ? Venise est-elle en train de couler ? Qui a inventé le vélo ?

Espace, Histoire, science, sport, nature, nouvelles technologies, aventure, économie, vie quotidienne… Autant de sujets – et bien d’autres encore – que les auditeurs auront le loisir de proposer en amont, des sujets qu’ils aimeraient voir traiter à l’antenne. Et surtout ils poseront en direct leurs questions aux invités de Sidonie Bonnec.

"C'est déjà demain !" du lundi au vendredi à 15h

Églantine Éméyé sera en direct du lundi au vendredi de 15h à 16h sur France Bleu pour sa nouvelle émission, « C’est déjà demain !», le magazine des expériences futures et du mieux vivre demain. Églantine Éméyé réinvente notre quotidien en explorant les pistes du mieux vivre ensemble demain dans ce nouveau magazine qui aborde les changements et les évolutions sociétales dont on nous parle. Chaque jour, Églantine Éméyé reçoit les témoignages des auditeurs et d’experts, scientifiques, coachs, écrivains, philsophes qui se penchent sur des thèmes pluriels :