Simon Pagenaud devient chevalier

989 personnes dans la nouvelle promotion civile de l’ordre national du Mérite ont été dévoilées aujourd'hui. Les 989 décorés de cette promotion civile se répartissent dans sept grands champs d’activité et dans la catégorie "activités mémorielles et sports" on retrouve Simon Pagenaud champion Indycar. Une belle reconnaissance pour le pilote de Montmorillon qui brille en Indycar depuis plusieurs saisons après avoir décroché le titre, cette année il a marqué les esprits et le sport français en s'imposant aux 500 Miles d'Indianapolis. En attendant la reprise de la saison Simon Pagenaud compte chez lui un repos bien mérité et toujours avec beaucoup d'humour...

Cette promotion illustre l’universalité du second ordre national français qui récompense des mérites acquis dans tous les domaines d’activité. Elle fait suite à la promotion militaire du 1er novembre qui comprenait 876 personnes, 706 militaires d’active et 170 militaires de réserve.