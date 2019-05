Simone Veil honorée à Dijon

Tous les jours, France Bleu Bourgogne surfe sur internet et parcoure les réseaux sociaux pour vous sélectionner une info sur la Côte-d'Or. Une inauguration à Dijon a fait l'actualité en ce 9 mai 2019.

Cette inauguration qui coincidait avec l'anniversaire de la déclaration Shuman le 9 mai 1950, qui avait jeté les bases de la construction européenne. A Dijon, c'est l'une des grandes figures de cette histoire européenne qui est désormais honorée. La place de l'Europe a été rebaptisée "Place de l'Europe - Simone Veil".

La première présidente du parlement européen

Simone Veil avait été élue présidente de l'assemblée européenne à Strasbourg avec 192 voix sur 410. Nous sommes le 17 juillet 1979.

Une femme exceptionnelle, libératrice et libre dont le destin a marqué l'histoire dit d'elle dans un tweet, la conseillère municipale dijonnaise, Badiaâ MASLOUHI

Simone Veil qui est donc honorée à Dijon avec cette place. Mais aussi une station de Tram sur la ligne T2 de Dijon Métropole qui porte également son nom.

En ce 9 mai, journée de l'Europe 🇪🇺

Dévoilement de la plaque en hommage à Simone Veil, femme exceptionnelle, libératrice et libre dont le destin a marqué l'histoire 🇫🇷 🇪🇺

Place de l'Europe Simone Veil dévoilée par @nkoenders et @SZivkovicDijon#Dijon#devoirdememoirepic.twitter.com/akn2OwIZou — Badiaâ MASLOUHI (@badiaa_maslouhi) May 9, 2019

La Déclaration Shuman du 9 mai 1950

Cette déclaration a été prononcée par Robert Schuman, à l'époque ministre des affaires étrangères français.

Il y propose la création d'une Communauté européenne du charbon et de l'acier, dont les pays membres mettraient en commun leur production de charbon et d'acier. Cette CECA a été fondée par la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Ce fut la toute première institution supranationale européenne.