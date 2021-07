Six adolescents marnais et ardennais sont invités sur la croisette à Cannes cette semaine pour participer au célèbre festival international du film. Un séjour à l'initiative de l'association Roseau qui vient en aide aux enfants atteints par le cancer ainsi qu'à leurs familles.

Six adolescents marnais et ardennais montent les marches au festival de Cannes

Les six adolescents marnais et ardennais avant leur montée des marches

Ils s'appellent Charlyne, Florian, Ayoub, Margaux, Romane, et Jamy et ce mercredi soir, ils seront sur le tapis rouge du festival de Cannes pour monter les célèbres marches aux côtés des stars du cinéma.

Ces adolescents ne sont ni acteurs, ni réalisateurs ni même professionnels du cinéma. Ils ont été touchés par une leucémie ou un cancer et ont été invités au festival à l'initiative de l'association Roseau qui leur vient en aide ainsi qu'à leurs familles.

Les 6 adolescents ont rencontré des réalisateurs et vu plusieurs films durant leur séjour à Cannes © Radio France - Alexandre Blanc

Cela fait des mois qu'ils préparent leur séjour à Cannes. Et qui dit tapis rouge, stars et paillettes, dit aussi tenue de gala exigée!

Pour que leur montée des marches reste un souvenir inoubliable, les Galeries Lafayette de Reims ont offert à ces enfants leur tenue de soirée. Smoking pour les garçons et robe longue satinée pour les filles.

Alexandre Blanc a suivi les essayages des tenues de gala pour le festival de Cannes Copier

Pour Charlyne et Romane, porter des talons hauts n'est pas une habitude : "il va falloir s'entrainer car là on vacille" confient les deux jeunes filles mais elles sont surtout attentives à d'autres détails en enfilant leur robe de soirée. Des détails en rapport avec leur maladie : "on regarde si on voit pas trop nos cicatrices car des fois, c'est pas très beau mais bon, je n'ai pas honte de les montrer " raconte Charlyne.

Pouvoir s'aérer l'esprit et penser à autre chose

Après des mois de traitement à l'hôpital américain du CHU de Reims où ils sont suivis, ces jeunes vont pouvoir penser à autre chose sur la croisette. Pour Ayoub, aller à Cannes à "c'est le moment de se libérer un peu, de profiter. La chimio et le cancer m'ont appris à plus profiter de la vie".

Scruter les stars en visite comme eux à Cannes et faire des selfies sur la plage, mais ce séjour est aussi et surtout l'occasion de pouvoir rencontrer des réalisateurs, de découvrir les coulisses d'un tournage et de voir des films comme Lamb, de Vladimar Johannsson ou encore Aline de Valérie Lemercier.

Michel Rousseau, le président de l'association Roseau qui vient en aide aux enfants malades Copier

Ce mercredi soir, après la montée des marches, cette belle équipe s'installera dans la salle de cinéma du palais des festivals pour voir Les Olympiades de Jacques Audiard.

Pour leur séjour sur la côte d'Azur, le transport, l'hébergement, les repas et les tenues des enfants ont été totalement pris en charge grâce à de nombreux partenaires.

Les étoiles cannoises (comme les appellent les bénévoles qui les accompagnent sur place) seront de retour à Reims ce vendredi.