Skylander : un documentaire retrace le fiasco de l'avion "fantôme" lorrain

Dans son documentaire "Skylander, chronique d'un avion fantôme" , le réalisateur Dominique Hennequin s'est penché sur le complexe dossier de ce projet aéronautique qui devait naitre sur l'ancienne base aérienne de Chambley et s'est soldé par un flop retentissant.

C'est l'histoire d'un rêve auquel tout le monde voulait croire à son annonce en 2008. Celui de faire de la Lorraine un nouveau bastion de l'aéronautique pour tourner la page de l'industrie sidérurgique : le Skylander, cet avion que la société Geci Internationale et son président Serge Bitboul espérait faire construire sur l'ancienne base aérienne de Chambley. Un projet jamais concrétisé, emportant au passage des millions d'euros d'argent public.

Un fiasco sur lequel revient le réalisateur lorrain Dominique Hennequin dans "Skylander, chronique d'un avion fantôme", diffusé ce lundi 30 novembre 2020 à 0H20 sur France 3 (et disponible en replay).

Un avion, un dictateur, et Clearstream...

"Au départ il y avait une véritable volonté de construire cet avion. Mais il y a eu une dérive au fil du temps" explique Dominique Hennequin sur cette affaire dans laquelle se mêle des responsables politiques locaux bernés, un dictateur africain ou encore un protagoniste de l'affaire Clearstream... Bref, les ingrédients nécessaires à bon polar, qui aura quand même coûté quelques 120 millions d'euros d'argent public (dont 21 millions d'euros de l'ex-région Lorraine).

C'est une histoire embarrassante pour la Lorraine

L'enquête a été longue, et Dominique Hennequin s'est particulièrement basé sur le travail de Marcel Gay, ancien journaliste de l'Est Républicain. Si Jean-Pierre Masseret, l'ancien président de la Région Lorraine a accepté de revenir sur ce dossier douloureux de son mandat, Gérard Longuet qui en fut l'un des initiateurs a en revanche refusé de confier son point de vue à la caméra. "C'est une histoire embarrassante pour la Lorraine, pour son image. Il fallait un certain courage pour s'exprimer. Tous en l'ont pas eu..."

Aujourd'hui, il ne reste du Skylander qu'une maquette, transformée en gite insolite dans l'Ouest de la France. Il reste aussi un long processus judiciaire, mené depuis 7 ans maintenant, après les plaintes déposées par l'ex-Région Lorraine. Le Skylander, à défaut de voler, fera encore parler de lui...