Il était Slimane dans "Rabbi Jacob", l’acteur Claude Giraud est mort

L’acteur Claude Giraud est mort à 84 ans. Il avait interprété Slimane dans Rabbi Jacob, au côté de Louis de Funès. Il doublait Harrison Ford, Sean Connery et Robert Redford.

Il suffit de tendre l’oreille pour reconnaître sa voix. Claude Giraud est mort. Comédien de théâtre, acteur au cinéma ,il avait interprété Mohamed Larbi Slimane, acolyte de Rabbi Jacob. Claude Giraud est décédé des suites d’une longue maladie à 84 ans.

Une palette d’acteur doublé

Cet auvergnat, passé par la Comédie Française, était tout aussi talentueux pour doubler les plus grands acteurs d'Hollywood. Son timbre de voix est reconnaissable aux premiers instants. Il était la voix d’Indiana Jones dans les Aventuriers de l’arche perdue mais aussi de Robert Redford et du professeur Rogue dans Harry Potter. Parmi les autres acteurs qu’il incarnait par la voix : Sean Connery, Roger Moore, Liam Neeson et Tommy Lee Jones.