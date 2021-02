SMILE redonne le sourire avec des informations positives sur Instagram

Et si Instagram n'était pas qu'un réseau social consacré aux photos de paysages, de vacances ou bien encore de plats que l'on va déguster ? C'est le pari d'un jeune étudiant sarthois qui veut redonner le sourire en ces temps de morosité avec le partage d'actualités positives.

France Bleu Maine et son journaliste Bertrand Hochet sont allés à la rencontre de Matthieu Barné, ce jeune Sarthois étudiant à Lille et seulement âgé de 19 ans, fondateur du compte Instagram SMILE Infos, un compte qui permet de s'informer en souriant avec chaque jour des informations exclusivement positives.

à lire aussi Un jeune Sarthois lance un compte Instagram pour relayer des nouvelles positives

Tous les jours entre 13h et 14h, Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud reviennent dans leur émission Une heure en France sur le meilleur des régions. Le 12 janvier dernier, ils ont reçu Matthieu Barné qui a partagé avec les auditeurs de France Bleu sa bonne humeur et les bonnes nouvelles de son compte Instagram.

Je pense que c'est important de rassembler les gens avec de l'actualité qui n'est pas le monde des Bisounours. Attention, loin de là !

Se concentrer sur des choses qui vont bien

SMILE est une page Instagram qui a pour but d'informer les gens de manière positive.

L'histoire commence lors du premier confinement en mars dernier. Trois étudiants et leur professeur, ancien journaliste, se sont demandés comment rendre le sourire aux gens confrontés à la morosité ambiante causée par la pandémie de Covid-19.

L'équipe fondatrice du compte Instagram SMILE - Matthieu Barné

Il y a des bonnes nouvelles partout.

Ils décident de rechercher toutes les informations positives qui concernent le monde économique, politique, industriel, environnemental... Et ainsi redonner le sourire, oui, mais pas spécialement avec de l'insolite.

à lire aussi Smile Infos, une page Instagram dédiée à l’actualité positive

À qui s'adresse SMILE ?

Même si le compte a été créé par des étudiants, il ne leur est pas uniquement destiné. Des plus jeunes aux plus âgés, SMILE s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l'actualité avec comme particularité les bonnes nouvelles.

Une information vérifiée

L'étendue des sources est large mais les publications issues des réseaux sociaux sont bannies. Surtout ne pas relayer des "fake news" et se concentrer sur des informations de qualité glanées dans les grands médias.

Capture d'écran d'un post Instagram de SMILE sur les paniers-repas de Leclerc destinés aux étudiants - SMILE infos

On vérifie la source 3-4 fois.

Les informations ainsi obtenues sont synthétisées et réécrites pour correspondre aux spécificités d'Instagram.

Pourquoi avoir choisi Instagram ?

Le choix de cette plateforme pour SMILE et ses bonnes nouvelles a été assez simple. Pour Matthieu Barné, ce réseau social est rapide et créatif.

Capture d'écran d'un smartphone avec l'application Instagram © AFP - Rolf Vennenbernd

Ça nous plaît parce que comme ça, on touche tout le monde en même temps.

De plus, Instagram tend à se populariser à l'ensemble de la population connectée.

Quel est l'avenir de SMILE ?

Depuis sa mise en ligne, SMILE connaît une petite croissance qui ravit ses fondateurs. Les retours des abonnés est très positif.

Matthieu Barné devant son ordinateur travaillant aux nouveaux post de SMILE à publier sur Instagram - Matthieu Barné

On reçoit de plus en plus de messages qui nous font chaud au cœur, en disant que les gens s'informent différemment depuis qu'ils suivent SMILE.

Mais pour Matthieu Barné, les choses sont claires, il ne prétend pas avoir la recette du bonheur. Une chose est sûre, l'aventure SMILE ne va pas s'arrêter avec la fin de la crise sanitaire. Les fondateurs prévoient notamment d'héberger leur concept sur d'autres plateformes et de développer de nouvelles innovations. Le tout toujours sur une note positive car il faut continuer de "se concentrer sur des choses qui vont bien parce qu'on en a tous besoin".