Ce jeudi 22 mars, une grande soirée hommage est consacrée à André Dessoude à Saint-Lô. En direct de 19h à 21h, la légende du Paris-Dakar, entourée de personnalités comme Henri Pescarolo, racontera ses souvenirs d'enfance et de sportif pour France Bleu Cotentin et Ouest France.

Saint-Lô, France

André Dessoude est certainement l'un des manchois les plus célèbres de sa génération. Il a participé à plus de trente Paris-Dakar. Il y a côtoyé les plus grands pilotes et des stars comme Johnny Hallyday.

Ce jeudi soir, les journalistes de Ouest-France et de France Bleu Cotentin retraceront avec lui et de nombreux invités son parcours.

André Dessoude est né à Montpinchon près de Coutances, d'une famille modeste. Fâché avec l'école, il trouve son bonheur dans les motos, participe à des rallyes et commence à travailler dans un garage.

Il achète sa première voiture , une Renault, à l'âge de 18 ans. Il participe ensuite à de nombreux rallyes, au volant de voitures qu'il prépare lui-même. Il ouvre son propre garage à Saint-Lô et devient concessionnaire de la marque Nissan.

Sa première participation au rallye Paris-Dakar remonte à 1981. Il créée le Team Dessoude et il devient pilote sur le Paris-Dakkar.

Une soirée à vivre en direct

Pour découvrir cet homme passionné, rendez-vous ce jeudi soir à partir de 19h.