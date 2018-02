France Bleu Isère est fière des récents sondages Médiamétrie qui mesurent l'audience des radios dans plusieurs métropoles françaises. À Grenoble et son agglomération, la radio locale de Radio France devient la deuxième radio en part d'audience.

Grenoble, France

France Bleu vient d'obtenir de très bons résultats d’audience à Grenoble et sur son agglomération. C'est ce qui ressort du sondage Médialocales Intermédiaires*, réalisé par Médiamétrie sur la période de septembre à décembre 2017.

L'institut de sondage, qui a interrogé les auditeurs de plusieurs métropoles françaises, et à Grenoble, France Bleu Isère devient la deuxième radio en part d’audience sur Grenoble et agglomération, soit une hausse de 4,9 points par rapport à la précédente vague il y a un an. La radio est également 3e en "audience cumulée veille" avec une augmentation de 2,8 points à 9,5%.

127 minutes

Sur le département de l’Isère, France Bleu est la troisième station. A Grenoble et sur agglomération, la durée d’écoute de la station bondit de 27 minutes au cours des douze derniers mois et est estimée à 127 minutes par jour en moyenne pour un auditeur.

Sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram), France Bleu Isère est suivie par près de 22 000 abonnés.

France Bleu Isère a été créée le 16 décembre 1983, il y a plus de 34 ans, et émet sur tout le département de l'Isère, de la périphérie lyonnaise, en passant par Grenoble, le Grésivaudan, le Trièves, la Chartreuse, le Vercors, l'Oisans. Elle fait partie du réseau France Bleu qui compte aujourd'hui 44 radios locales de proximité.

*Source : Résultats du sondage "Médialocales Intermédiaires" de Médiamétrie sur la période septembre-décembre 2017 pour les grandes agglomérations françaises, paru le 25 janvier 2018.

Une partie de l'équipe de France Bleu Isère, de gauche à droite : Manuel Houssais, Nelly Gautier, Michèle Caron, Jérôme Orcet, Erika Vachon, Françoise Palumbo © Radio France - Denis Souilla

