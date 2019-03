Sophie Chevalier, une Belfortaine dans l'émission Koh-Lanta 2019

Belfort, France

Sophie Chevalier, Belfortaine de 34 ans participe cette année à l'émission de téléréalité et d'aventure "Koh-Lanta, La guerre des chefs" diffusée sur TF1. Elle a voulu se lancer un défi personnel et tenter l'expérience parmi 20 autres candidats dans l'archipel de Kandavu, près des îles Fidji.

Sophie Chevalier vit actuellement au Portugal, où elle enseigne le kitesurf, organise des séjours autour de ce sport et gère un magazine de kitesurf. Toute sa vie entourée par sa famille et sa famille, elle a voulu s'accorder "un moment indépendamment des autres" explique-t-elle. "J'avais besoin à ce moment de ma vie de faire quelque chose pour moi" ajoute la belfortaine.

Une expérience difficile et enrichissante

Mère d'une petite petite fille de cinq ans, la séparation a quand même était difficile : "C'était ma plus grosse angoisse" nous confie Sophie. Elle ne cache pas non plus que l'expérience a mis son physique à rude épreuve : "On n'a pas de confort, on ne dort jamais complètement, on ne mange pas à sa faim" déclare-t-elle tout en relativisant : "ce n'est pas évident physiquement mais c'est un bon challenge et je pense que j'ai beaucoup évolué en terme de personnalité. C'était vraiment que du bonus pour moi" conclue-t-elle.

L'émission Koh-Lanta, La guerre des chefs est à regarder tous les vendredi à 21 heures sur TF1.