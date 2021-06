Sophie Davant : "La Normandie gagne à être connue !"

Sophie Davant nous parle de ses coins de France préférés, entre découverte de la Normandie et de sa Gironde natale. Place(s) à la France de Sophie Davant !

Sophie Davant est née en Gironde, elle a grandi à proximité du bassin d'Arcachon. Pour Place(s) à sur France Bleu, elle décrit une enfance heureuse en lien avec la nature : "J'ai grandi entre la forêt de pins, les vignobles des Graves, le banc de sable du banc d'Arguin et la dune du Pilat".

Fille de l'ornithologue Pierre Davant, un des fondateurs de la réserve naturelle du banc d'Arguin, elle passait ses étés "en allant garder la réserve naturelle du banc d'Arguin pour ne pas que les touristes descendent avec leurs chiens dans la zone réservée aux oiseaux".

Évidemment très attachée à l'environnement, elle déplore que sa région soit devenue si touristique :

Je suis triste de voir ce bassin d'Arcachon crouler sous les bateaux.

Son retour dans son village d'enfance, Sophie Davant le réserve pour des périodes plus calmes : "Je préfère voir cette région hors saison, quand il n'y a personne".

Pour se ressourcer, l'animatrice préfère se tourner vers la Normandie.

La Normandie comme terre d'accueil

Si elle vit à Paris principalement pour des raisons professionnelles, Sophie Davant se considère comme une provinciale : "J'ai besoin de nature, de verdure, de mer et j'ai la chance d'avoir une petite maison en Normandie où je vais me ressourcer très souvent, quand je le peux".

Loin du tumulte de la côte Atlantique, Sophie Davant aime profiter du calme qu'elle trouve en Normandie : "Il y a ce mélange de campagne et de mer que j'aime beaucoup, avec des prairies qui se terminent par la plage et la mer. On peut faire de grandes balades sur la plage. Il y a de grandes étendues de sable pour marcher à marée basse".

Pourtant, le coup de cœur pour la région n'a pas été instantané, comme le raconte l'animatrice d'Affaire Conclue sur France 2 :

"Au début, quand on est Bordelaise et qu'on arrive du bassin d'Arcachon, on se demande ce qu'on fait là. Et puis, plus vous y allez, plus vous êtes charmée par cette merveilleuse campagne, la pays d'Auge et ses paysages de bocage très esthétiques, très entretenus."

Si vous cherchez à la croiser, rendez-vous au Musée du Havre qu'elle trouve "formidable" ou aux Franciscaines qu'elle décrit comme un "endroit magnifique qui vient d'ouvrir à Deauville, un endroit culturel incroyable, archi avant-gardiste, très moderne".

Le Sud-Est à découvrir

Alors qu'elle trouve la France "merveilleuse" et "pleine de choses à découvrir", Sophie Davant confie avoir des lacunes concernant les régions méditerranéennes : "Je ne connais pas très bien le Sud-Est, la côte du Sud-Est et tout ce qui est l'arrière-pays. Tous ces coins-là, tous ces petits villages perchés, je ne les connais pas suffisamment. J'aimerais bien les découvrir".

De Perpignan à Nice, j'ai plein de choses à découvrir

Pourtant, l'animatrice reconnaît avoir totalement craqué pour la Corse : "L'île de beauté, c'est une île qui porte bien son nom parce qu'il y a tous les paysages du monde réunis, concentrés sur cette île. Des paysages de montagne les plus froids et arides aux paysages de plages les plus idylliques et les plus turquoises. C'est une île absolument magnifique".