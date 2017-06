Sophie Davant sur France Bleu Gironde : "La radio, c'est mon avenir"

La bordelaise, qui participe ce weekend sur le Bassin d'Arcachon au Raid Défi d'Elles Jane de Boy, a fait un passage dans nos studios ce matin et s'est livrée à quelques confidences.

Son actu en ce moment est littéraire. Outre ses 2 émissions sur France 2 C'est au programme et Mille et Une vies, en joker de Frédéric Lopez, Sophie Davant a aussi trouvé ces 6 derniers mois le temps d'écrire. Elle sort en librairie chez Albin Michel "Il est temps de choisir sa vie", en collaboration avec le psychiatre Christophe Fauré.

Les 7 clés pour rebondir

Comment supporter les blessures de la vie : un divorce, la perte d’un être cher, la maladie, un échec professionnel ? Où puiser la force de surmonter ces épreuves ? Autant de question que l'animatrice télé a été amenée à se poser il y a un an, quand elle a appris l'arrêt brutal de Toute une Histoire sur France 2. Un obstacle, venu s'ajouter à celui de son divorce avec Pierre Sled en 2012 et au décès brutal de sa maman à cause d'un cancer du sein.

Forte de ces échecs, l'animatrice raconte comment au final en les affrontant elle a réussi à puiser en elle-même les ressources nécessaires pour les affronter et comment ces ressources existent selon elle en chacun d'entre nous.

Mille et une vies

L'animatrice qui a 54 ans a déjà eu plusieurs vies télévisuelles, en a une dont elle est plus particulièrement fière: la présentation du Téléthon. Une aventure dans laquelle elle est arrivée après avoir vécu la perte de sa maman à l'âge de 20 ans, et qu'elle a poursuivi ensuite "par tradition familiale", dit-elle, "du bénévolat."

Message à David Pujadas

S'agissant enfin de son avenir télévisuel, l'animatrice rectifie: "Mon avenir désormais se trouve à la radio". Elle animera bien une émission en septembre, mais ne souhaite pas pour l'instant en dire plus. L'arrêt brutal de Toute une histoire l'année dernière va lui permettre dit-elle d’assouvir cette envie de radio qu'elle avait depuis longtemps.

En parlant d'arrêt brutal, elle dit avoir regardé hier soir le dernier JT de David Pujadas et tient d'ailleurs a lui adresser un message.

