Sophie Marceau et Jean-Jacques Goldman, personnalités préférées des français en 2019

25 hommes, mais aussi 25 femmes. L’habituelle enquête des personnalités préférées des français, menée par l’IFOP pour le journal du Dimanche, offre pour la première fois une parité totale. C’est ainsi le moyen de lutter contre une trop faible présence féminine : en 2018, les 15 premières places étaient exclusivement occupées par ces Messieurs. Changement de décor désormais, avec deux classements parallèles. Chez les hommes, le podium ne change pas par rapport à l’an dernier. Jean-Jacques Goldman est préféré à Omar Sy et Dany Boon. Le rappeur Soprano, prend une étonnante quatrième place. Chez les femmes, Sophie Marceau l’emporte devant Marion Cotillard et Florence Foresti. Josiane Balasko termine au pied du podium.

La victoire des stars qui se cachent

Principal paradoxe de cette enquête : les deux lauréats ne font que très rarement parler d'eux. Pour être populaire, mieux vaut manifestement vivre caché ! L’héroïne de la Boum âgée de 53 ans est fort discrète depuis deux ans, et le dernier film notable de celle que l'on a surnommée "la fiancée des français" remonte à 2014. Et que dire de Jean-Jacques Goldman ? Le chanteur de 68 ans exilé à Londres n'est plus apparu sous les projecteurs depuis des lustres, son dernier album en studio date de 2001, ce qui ne l’empêche pas d’être n°1 pour la troisième année consécutive. "JJG" a ainsi terminé premier neuf fois en tout.

Jean-Jacques Goldman, une star désormais très discrète © Maxppp - Arnaud Journois

Le commandant Cousteau plus fort que l'abbé Pierre

Si Jean-Jacques Goldman est un habitué de ce podium de la célébrité, le recordman absolu du classement reste le commandant Cousteau, 20 fois lauréat, puis l’abbé Pierre, 16 fois, et Yannick Noah, 11 fois. Le chanteur et ancien tennisman n'est d'ailleurs même pas dans les 25 premiers cette année…