Soprano organise une rencontre surprise avec ses fans dans un tram à Marseille

Ils ne s'attendaient certainement pas à le voir quand ils sont montés dans le tram ce mercredi après-midi. Les Marseillais ont eu la surprise de faire un bout de trajet avec Soprano. Le rappeur marseillais s'est offert un moment d'échange avec les passagers de la ligne T2, entre les stations Arenc et Sadi Carnot. La rame de tram était spécialement décorée aux couleurs de la tournée "Chasseurs d'étoiles tour" pour laquelle il sera au stade vélodrome les 18 et 19 juin prochains.

"Ça fait deux ans et demi qu'on attend et qu'on a préparé le show." - Soprano

Photos, discussions, c'était un vrai moment de partage, organisé par l'équipe de Soprano. "Ça fait deux ans et demi qu'on attend et qu'on a préparé le show", explique Soprano au micro de France Bleu Provence, "on n'attend que ça ! On a hâte de faire la fête au stade avec tout le monde". Beaucoup de joie aussi du côté des passagers du tram qui ont passé quelques instants auprès de la star : "Regardez, il s'arrête, il parle avec tout le monde, c'est très rare de voir ça !", raconte une Marseillaise, le sourire aux lèvres. "Je suis émue, à travers ses chansons, il représente des choses, il a un vécu", explique une autre passagère.

"Regardez, il s'arrête, il parle avec tout le monde, c'est très rare de voir ça !" raconte une passagère du tramway.

En attendant les concerts, le tram aux couleurs de Soprano continuera de sillonner Marseille jusqu'au 31 mai, mais Soprano ne sera pas dedans à chaque fois !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



