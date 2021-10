Squid Game : faut-il s'inquiéter du phénomène dans les cours de récré ?

Si vous avez des adolescents à la maison, vous avez sans doute entendu parler de Squid Game. La série coréenne cartonne depuis sa sortie sur Netflix, le 17 septembre dernier. C'est même le plus gros démarrage de l'histoire de la plateforme, avec 111 millions de foyers qui l'ont déjà regardée dans le monde, en quatre semaines.

L'histoire de Squid Game, c'est celle de centaines de personnes qui participent à des jeux enfantins pour gagner de l'argent : le tir à la corde, les billes, 1-2-3 Soleil. Mais ceux qui perdent sont abattus, et à la fin il ne doit en rester qu'un. La série est interdite aux moins de 16 ans, et pourtant dans les cours d'école et de collège, beaucoup d'adolescents se sont mis à "jouer" à Squid Game.

On ne va pas se faire frapper parce qu'on perd à un jeu

"On joue juste à 1-2-3 Soleil", assurent ces élèves du collège Maxime-Deyts de Bailleul, "on ne va pas se faire frapper parce qu'on perd à un jeu, c'est n'importe quoi".

Une enfant frappée au visage

Pourtant de l'autre côté de la frontière, à Erquelinnes en Belgique le 4 octobre, une enfant de CM2 a été frappée au visage avec une cordelette après avoir perdu. Sabrina Caci, directrice de l'école communale, raconte : "les enfants nous ont bien confirmé que c'était par rapport à Squid Game. C'est alarmant. Il n'y a plus de limites entre la série, la réalité, l'école... Il y a une confusion pour eux car ce sont des jeux d'enfants".

L'école a aussitôt alerté les parents, expliqué la situation aux enfants, et rédigé un post sur Facebook pour appeler à la vigilance.

Pas de signalement en France

Côté Français, le rectorat de l'Académie de Lille affirme n'avoir reçu aucun signalement de violences liées au phénomène, dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ce que confirme Alain Talleu, co-secrétaire du syndicat Snuipp-FSU dans le Nord : "des situations de jeux violents dans les cours de récréation, ça arrivait avant, ça arrivera après. On va être vigilant comme on l'est d'habitude. Avec un regard amusé si c'est juste 1-2-3 Soleil, un peu plus inquiet s'il y a des débordements. Pour l'instant, on n'en est pas là".