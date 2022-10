Star Academy : Amisse, la cergyssoise première éliminée, revient sur son aventure sur France Bleu Paris

Il en fallait bien un. En l'occurrence une. Amisse, de Cergy-Pontoise, a été la première à quitter le château de Dammarie-Les-Lys et la Star Academy 2022 ce samedi. Nommée aux côtés de Julien et Ahcène, les élèves ont sauvé, d'une voix d'écart seulement, ce dernier.

Un retour à la réalité que la jeune cergyssoise vit bien, son rêve de vivre la Star Academy étant maintenant réalisé. Aucune amertume de son côté, elle n'en veut pas à ses camarades. Elle se confie sur France Bleu Paris au micro de Paris de Patrice Gascoin et de la bande de Côté Culture ce 26 octobre :

Sur le plateau de l'émission hebdomadaire, la jeune femme s'était défendue en chantant Rolling in the deep de la chanteuse britannique Adele :

Un retour gagnant

Que ce soit les émissions quotidiennes ou hebdomadaire, le retour de la "Star Ac'" fonctionne plutôt très bien. Malgré une perte d'audience sur le second "prime", l'émission reste forte en audience sur les indicateurs les plus importants. Après des émissions anniversaires réussies et des extraits qui cartonnent sur Internet, il n'en fallait pas plus pour que TF1 décide de rouvrir le château qui a donné lieu à de beaux moments musicaux et a forgé la carrière d'une quinzaine d'artistes.

La semaine dernière a été l'occasion de dévoiler le nouvel hymne de l'émission. Après "La Musique" ou "Laissez moi danser", c'est la chanson de Céline Dion "Ne partez pas sans moi" qui a été choisi, remise au goût du jour par Mosimann, gagnant de la saison 7 et depuis devenu DJ et producteur reconnu :