Star Wars : la bande-annonce de l'épisode VIII dévoilée

La bande-annonce du prochain film de la saga Star Wars, "Les Derniers Jedi", a été dévoilée vendredi à l'occasion de la convention Star Wars à Orlando, en Floride.

À huit mois de sa sortie, prévue le 13 décembre 2017 en France et le 15 décembre aux États-Unis, la bande-annonce du huitième épisode de Star Wars a été dévoilée vendredi. Les premières images de "Star Wars : les Derniers Jedi" ont été livrées à l'occasion de la convention organisée autour de la saga à Orlando, en Floride.

Star Wars: #TheLastJedi. Arriving in your galaxy December 15. pic.twitter.com/txUht2OtO8 — Star Wars (@starwars) April 14, 2017

Brève apparition de Leia

Les premières images du huitième épisode de "La guerre des étoiles" montrent la rencontre entre Luke Skywalker, héros central joué par Mark Hamill, avec Rey, l'héroïne intrépide de la nouvelle trilogie. Le célèbre Jedi, vieillissant et reclus, initie l'apprentie-Jedi, jouée par Daisy Ridley, à la maîtrise la Force et au maniement du sabre-laser sur une île éloignée où Rey l'avait retrouvé à la fin du précédent opus, "Le réveil de la force". Sorti fin 2015, le dernier Star Wars avait marqué un renouveau de la saga vénérée par des millions de fans à travers le monde, après le rachat par Disney de Lucasfilm, la maison de production fondée par George Lucas.

Leia Organa, la mythique princesse rebelle, apparaît également brièvement, de dos, dans la bande-annonce. Son interprète, Carrie Fisher, est morte en décembre 2016 mais avait déjà terminé le tournage de ses scènes. Un hommage lui a été rendu vendredi à la convention qui s'est ouverte jeudi à Orlando et se termine dimanche.

Près de 500.000 vues en une heure sur Youtube

L'excitation des fans, qui avaient bien noté le rendez-vous de ce vendredi, est encore montée d'un cran après le visionnage de la bande-annonce, en raison de cette réplique de Luke Skywalker : "it's time for the Jedi to end". La traduction laisse planer le doute, puisqu'on peut aussi bien comprendre "il est temps pour les Jedi d'en finir" que "il est temps que les Jedi prennent fin".

Disney cultive d'ailleurs cette ambiguïté, puisque le 23 janvier, le studio avait révélé le titre de l'Episode VIII, mais uniquement en anglais, "The Last Jedi". Le titre pouvait donc aussi bien être un singulier qu'un pluriel.

La bande-annonce a été vue près de 500.000 fois sur YouTube dans l'heure qui a suivi sa première diffusion vendredi.

La bande-annonce de "Star Wars : les Derniers Jedi"