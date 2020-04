Stars confinées : ancienne star de la TV, Evelyne Leclercq choisit la radio pour donner de ses nouvelles

Evelyne Leclercq a grandi sur la Côte d'Azur, sa famille est à Vence, Nice, Mougins et elle a toujours son appartement à Cannes. Evelyne a commencé sa carrière à la télévision comme speakerine à Nice, par la suite elle rejoindra TF1. Et c'est sur cette même chaîne qu'elle a co-présenté avec Fabienne Egal, la mythique émission de speed-dating audiovisuel "Tournez manège". Elle a également animé Intervilles avec Guy Lux et la niçoise Denise Fabre. Aujourd'hui elle se consacre au théâtre.

Evelyne Leclercq devait partir en tournée à travers toute la France en passant par chez nous avec Daniele Gilbert et Sophie Darel dans une pièce intitulé ,"Les 3 glorieuses" ou elles incarnent d'anciennes gloires de la télévision. Le spectacle est reporté.

Une petite dernière pour la route Adrien ?

Oui, encore un petit tour de manège ! Ou plutôt un "Tournez manège". Je vous propose, pour le plaisir, de retrouver quelques pépites de l'émission "Tournez manège". Pour cela il vous suffit de cliquer ici.