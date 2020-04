Stars confinées : Au tour de Franck Dubosc à Mougins et de Julie Zenatti de donner de leurs nouvelles

Julie Zenatti un confinement en famille et dans la bonne humeur ! L'endroit où la chanteuse passe la plupart de son temps c'est la cuisine avec ses enfants. Julie a sa propre technique pour faire du sport: Monter et descendre les marches de son appartement et pour muscler les bras elle fait exactement la même chose en portant du linge !!

Julie Zenatti qui sortira bientôt son nouvel album ?

La sortie de son album "Refaire danser les fleurs" est reporté à la rentrée ainsi que la tournée. L'album aura une couleur années 70/80 avec de belles collaborations comme Da Silva et la chanteuse niçoise Rose. Ecoutez "Tout est plus pop", c'est entraînant , cela donne envie de bouger et de fredonner, des sonorités qui rappellent l'univers de France Gall et Michel Berger. le clip est rétro à souhait ! Le voici en cliquant ici.

Julie Zenatti, une azuréenne de coeur ?

Julie Zenatti a des attaches avec notre grand Sud , de la famille et des amis à Nice, sa plage préférée est à Antibes, la plage de la salis. Elle livre son message "confinée" à tous ceux qui écoutent France Bleu.

Deuxième artiste ce mardi, le généralissime Franck Dubosc

Franck Dubosc lui est à Mougins, chaque jour du confinement il publie des sketchs sur Instagram. Petite gourmandise du jour en duo avec Elie Semoun.

Et en bonus retrouvez ici l'interview donnée par Franck Dubosc à Adrien Mangano quelques jours avant le confinement.