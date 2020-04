Stars confinées : Aujourd'hui une star du petit écran Bernard Yerlès

Au cinéma, on l'a vu dans "Laisse tes mains sur mes hanches" réalisé par l'azuréenne Chantal Lauby (Ex animatrice de France Bleu Azur). Pour la télévision, il a été l'une des têtes d'affiche de "Mes amis mes amours mes emmerdes", puis "Commissaire Magellan" et "Mongeville" sur France 3, "La vengeance aux yeux clair" sur Tf1, tourné à Cannes et Nice aux cotés de Laetitia Millot.

Le comédien raconte à France Bleu Azur son confinement et son inquiétude pour le monde de demain.