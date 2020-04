Stars confinées : Aujourd'hui une véritable enfant du pays, la niçoise Priscilla Betti

Priscilla , chanteuse danseuse et comédienne, elle a débuté sa carrière très tôt dans la chanson. Parmi ses succès : "Tchouk tchouk musik" ou encore "Une fille comme moi".

A 12 ans elle rencontre Britney Spears à New York qui lui remet un disque d'or pour le titre "Quand je serai jeune".

Plus tard elle interprète Tina Ravel dans la série "Chante !" sur France 2 , ensuite le premier rôle de la comédie musicale Flash Dance et on se souvient tous de son passage dans "Danse avec les Stars" sur Tf1 ou elle enchaînait les chorégraphies avec Christophe Licata, danseur de notre région, né à la Ciotat.

Priscilla, c'est avant tout la musique. Son dernier album "La vie sait" porte la signature de Slimane.

Priscilla est confinée à Nice et sur France Bleu, sa radio de cœur, elle nous livre son message