Stars confinées : la chanteuse Cécilia Cara donne de ses nouvelles à France Bleu Azur

Que celui ou celle qui n'a jamais chanté "Aimer " de la comédie musicale Roméo et Juliette lève la main ? Il n'y en pas beaucoup et même personne ! A trois ans, la cannoise Cécilia Cara était déjà sur les planches. A 14 ans , elle participe à "Graines de stars", à 15 ans elle devient la "Juliette" de la comédie musicale. Puis d'autres projets sont venus enrichir son parcours, des duos, avec Florent Pagny et avec Ronan Keating . Du théâtre avec Arthur Jugnot "La sœur de Jerry King" présenté au Festival d'Avignon, Puis les "Voca People", la comédie musicale "Grease", et la série "Camping paradis" sur TF1.

Oui mais que fait Cécilia Cara en ces temps de confinement ?

Cécilia est confinée comme nous tous, elle utilise ce temps pour s'occuper de sa famille, de son petit garçon et évidemment elle fait de la musique. Elle finalise son prochain album en travaillant à distance avec l'Amérique latine... La Colombie ! Voici d'ailleurs un extrait.

"Paris-Bogota" est le premier single de l'album franco-espagnol qu'elle finalise pendant le confinement

Un live accessible en cliquant ici. Elle sera en direct sur son compte Instragam. Rendez-vous ce vendredi soir à 21h.

