Stars confinées : Lara Fabian et le chanteur de The Voice Jude Todd nous donnent de leurs nouvelles

"Musique et confinement : Une voix et des notes pour s'évader". Lara Fabian pour notre monde abîmé et pour soutenir le corps médical. Lara Fabian et le compositeur suédois Moh Denebi était devant leur télévision. Ils sont bouleversés par les images des Italiens qui chantent à leur fenêtre. Ils décident de composer une chanson basée sur la "cinquième danse Hongroise" de Brahms et l'ont intitulée "Nos cœurs à la fenêtre". Pour écouter la chanson vous pouvez d'ailleurs cliquer ici.

La chanteuse avait demandé à ses fans de lui envoyer des images lorsqu'ils applaudissent aux balcons.

Et ça a marché ?

Plus de 1.000 captations sont arrivées en seulement 48h des 4 coins du monde mais aussi de notre région.

La chanson est en téléchargement sur les différentes plateformes. On y reconnait aussi des visages célèbres d'artistes qui vivent ou qui ont vécu dans notre région chez nous comme Patrick Sébastien, Michel Drucker ou Kev Adams.

Un jeune participant de The Voice originaire du Var publie une vidéo chaque jour

Jude Todd, auteur compositeur interprète qui, suite à sa participation à The Voice en 2013 où il est arrivé jusqu'à l'étape des directs, assure régulièrement les premières parties d'artistes tels qu’Amir, Charlie Winston, Louane Jude, nous offre une chanson chaque jour sur son compte Instagram. De Fréjus dans le Var, il s'est lancé ce défi.

Pour retrouver ses compositions, vous pouvez cliquer ici.

Si la musique adoucit les mœurs, aujourd'hui elle brise les barrières du... confinement.