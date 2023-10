Stephan Eicher : "En Bretagne, l'eau ne sait pas vraiment ce qu’elle veut"

Stephan Eicher est un auteur, chanteur et compositeur suisse qui connaît le succès en France dans les années 80 notamment avec le titre Combien de temps. Mais c'est en 1991 que sa notoriété explose avec son album Engelberg et les titres Déjeuner en paix, ou encore Pas d'ami (comme toi). Son style pop-rock, sa voix teintée d'un accent germanophone et ses cheveux longs, imposent l'artiste dans le paysage musical français.

Son dernier album Ode est sorti cette année. Tout en contraste, l'album se veut lumineux et joyeux, mélancolique et onirique. Les singles Autour de ton cou, Le plus léger au monde ou plus récemment Ma vie préférée ont été soutenus par France Bleu . Stephan Eicher sera dès cet hiver en tournée à travers la France avec Et voilà ! Chapitre 2. Un spectacle reprenant tous ses succès et ponctué de surprises. Retrouvez toutes les dates sur son site officiel .

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une célébrité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est Stephan Eicher, le chanteur suisse qui nous dévoile les lieux importants de sa vie en France.

Son enfance en Suisse

Stephan Eicher est né et a grandi à Münchenbuchsee, dans une banlieue à dix kilomètres de Berne en Suisse. Le lieu semble anecdotique tant son village est un point dans l'univers : "J'ai vécu à Berne en Suisse. Europe, la Terre, “solar system”, “milky way”, je crois ?"

Sa vie en Camargue

Stephan Eicher se sent donc européen avant tout, et pour cause, après avoir vécu à Bruxelles en Belgique, l'artiste suisse a posé ses valises à Aigues-Mortes en Camargue, dans le sud de la France. "Ma compagne en a eu marre des cumulus, du mauvais temps en Belgique. On est devenus parents et on a dit : “On essaye de faire grandir notre enfant hors des cités, hors des grands trucs urbains, à la campagne. C'était une idée un peu romantique qu'il puisse aller à pied à l’école ou avec le cheval en Camargue. C'était une débâcle, bien entendu, l'enfant ne faisait pas du tout ce qu'on a rêvé." L'autre raison de cette installation est également pécuniaire "très bêtement aussi pour des musiciens, aujourd’hui, avec tout le stream, la digitalisation, l’effondrement du disque physique… De pouvoir avoir mon lieu où je peux travailler, avoir un studio, c'était aussi basé sur le prix du mètre carré, et en Camargue, il était plus bas qu’à Zurich, ou à Paris, ou à Bruxelles. Je pouvais avoir de l’espace."

Un changement de cadre de vie au soleil, très différent de ce qu'il a vécu jusqu'ici. On se demande si le paysage escarpé des montagnes suisses ne lui manquait pas un peu ? "J'adore la nature, j'adore la Camargue, j’adore la lumière, j'adore que les gens m’aient accepté comme j’étais, on m’a foutu la paix et j'ai payé pendant douze ans les impôts en France. Et bien entendu, j'ai grandi près des montagnes et sans vraiment un horizon défini. En Camargue, on a un horizon défini, mais je cherche toujours ce que je n'ai pas. Je suis un peu comme ces chèvres qui sont enfermées et qui ne veulent pas manger où elles sont, elles veulent manger là où elles n’arrivent pas. Oui, je suis un peu bête."

Et en Bretagne !

C'est du côté de Pont-Aven dans le Finistère, que Stephan Eicher s'est installé pour trouver l'inspiration : "J'adore, c'est trop beau. La Bretagne est très belle et j'adore ce côté que la musique est partout. Je voulais écrire un disque et j'ai trouvé une maison vraiment superbe. J'ai vécu là-bas où j'ai créé vraiment un lieu, il y a une troupe de théâtre qui y habitait aussi. Il y a des peintures qui étaient faites. Moi, je faisais un disque. C'était un peu une colonie créative qui m'a beaucoup inspiré, oui." Un paysage de rêve dans une ambiance créative. Tout aurait pu être parfait, si la météo n'était pas si capricieuse : "C'est bizarre, en Bretagne, l'eau ne sait pas vraiment ce qu’elle veut. De temps en temps, elle est là, après elle part, elle revient, elle part…"

Le musicien-chanteur s'est immergé dans la culture bretonne en participant à des fest-noz. Une découverte qui l'a beaucoup impressionné : "Ils ont mis un tracteur, deux voitures avec la lumière pour la décoration, deux musiciens sur un chariot, et puis les gens qui commençaient à danser des danses très anciennes et tout à coup, les 'hip-hopeurs' avec le petit chapeau commençaient à toucher leur grand-mère ou leur mère, ou leur tante, ou leur voisin. Ils commençaient tous à danser comme ça, j'ai trouvé ça très… De nouveau, ça vient de loin et j'aime bien que ça entre dans notre façon de vivre. C'est comme ces plantes qui, de temps en temps, traversent l’asphalte. Vous voyez ? Fleur, qu’est-ce que tu fais sur l'autoroute ? Ce sont des choses que j'aime bien."

Son coup de cœur pour la France

Carcassonne, la Camargue, la Bretagne, Paris, les châteaux, la gastronomie... Stephan Eicher ne cache pas son amour pour la France, et il serait même un peu jaloux : "Vous n’êtes pas conscients de la beauté de votre pays. De temps en temps, vous êtes là en râlant, pour des bonnes raisons. Vous faites des grèves et tout ça, mais… Qu’est-ce que vous avez fait avec Dieu ? Il vous a donné les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, la Méditerranée, l’Atlantique, la mer du Nord. Si vous prenez le TGV de Montpellier jusqu'à Lille, il y a seulement des pâturages sublimes. Il y a seulement une nature à couper le souffle. Après votre travail, c'est quoi ? C’est faire du vin, du champagne, une cuisine incroyable, la mode, les accessoires, le luxe. Vous êtes gâtés, les gars. Faites un peu plus attention à votre pays parce que, en Suisse, on n’a pas de place. Il y a des lacs et des montagnes et une banque qui est fermée maintenant."

Son concert de rêve

Si Stephan Eicher pouvait réaliser un rêve de concert, il créerait un grand spectacle pluridisciplinaire dans un décor chargé d'histoires. "Je ne suis pas très connu en France, mais en Suisse, je fais ça beaucoup, j’invente toute une nuit avec des autres musiciens, des autres musiciens, de la danse, des fanfares, des chorales. J'ai aussi quelques chevaux qui dansent et j'aime bien faire des soirées comme ça, où la nourriture est importante. J'amène aussi les cuisiniers qui… J'adore faire des fêtes où les enfants jouent, là. Vous entendez une grande musique, vous voyez une danseuse incroyable. S'il y a des parcs avec des châteaux, des ruines ou des forêts, ça, j'adore faire. Oui, oui, si vous avez un château, appelez-moi !" En quelque sorte un grand fest-noz avec des saveurs suisses !

