Stéphane Bern : "J'ai décidé de passer plus de temps dans le Perche"

Stéphane Bern était l'invité de France Bleu Normandie ce jeudi 24 décembre 2020. L'animateur de radio et de télévision est venu se confiner en Normandie au printemps dernier. Il a décidé de rester d'avantage dans le Perche avec ses animaux et de travailler depuis chez lui.

L'homme de radio et de télévision, Stéphane Bern, était l'invité de France Bleu Normandie Matin ce jeudi. Il nous a raconté comment il avait vécu son année 2020 marquée par la crise sanitaire liée au coronavirus. L'animateur s'est notamment confiné en Normandie dans sa maison située dans le Perche où il a pu continuer à travailler. Stéphane Bern a décidé de demeurer plus souvent que d'habitude dans la région.

"Après cette année de confinement, j'ai décide de passer plus de temps dans le Perche, a confié Stéphane Bern à France Bleu Normandie. C'est une région merveilleuse. Moi qui avait cette horrible réputation de mondain, j'ai pu prouver que je me passer des dîners, soirées et inaugurations. Parce qu'en fait, dans le fond, je déteste ça. Je n'aime qu'une chose, c'est être chez moi avec mes animaux. J'ai la chance d'avoir mes chiens, des poules, des chèvres et d'être dans la nature. Donc oui je me suis adapté durant cette période et j'ai moins souffert du confinement que c'elle et ceux qui sont rester en ville."

Des fêtes de Noël dans le Perche pour Stéphane Bern

L'animateur de "Secrets d'Histoire" sur France 3 a largement mis à l'honneur la Normandie en 2020 en diffusant notamment un reportage sur le Duc de Normandie et Roi d'Angleterre, Guillaume Le Conquérant et un autre sur Thérèse de Lisieux. Une façon, aussi, de déclarer sa flamme à la région. "J'ai sillonné la Normandie qui est une région que j'aime particulièrement."

"Je passerai les fêtes de fin d'année dans le Perche. Je recevrai, dans le respect des règles sanitaires, de la famille pour Noël, quelques amis pour le nouvel an. On ira vadrouiller dans l'Orne, la Sarthe et l'Eure-et-Loire. C'est une région qui a une vraie identité autour du triangle d'or : Mortagne-au-Perche, Bellême et Nogent-le-Rotrou."

"En 2021, prenez soin de vous et des autres"

"Mon année 2020" par Stéphane Bern, animateur de radio et de télévision installé dans le Perche Copier