Le commentateur Stéphane Guy mis à pied par Canal + après un commentaire lors d'un match du PSG

« Je veux saluer l'ami Sébastien Thoen qui n'a pas eu la sortie qu'il aurait méritée. On lui souhaite bon vent. On sait que le bel esprit de Marie Portolano permettra d'assurer la continuité dans le Canal Sports Club. Il n'y a pas de doute là-dessus. » C'est à cause de ces paroles que Stéphane Guy, un des commentateurs historiques de Canal +, aurait été suspendu, selon le journal l'Equipe. C'est au début de la retransmission de Montpellier - PSG qu'il a prononcé ces mots.

Stéphane Guy soutient ici l'humoriste Sébastien Thoen, limogé par Canal + suite à un sketch produit pour Winamax et parodiant l'émission "L'heure des Pros", diffusée sur CNews (groupe Canal) et animée par Pascal Praud. La Société des Journalistes du groupe Canal s'est indignée dans un courrier, signé par 150 salariés. Voici le sketch en question.