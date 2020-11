Steve McQueen : cinq choses que vous avez (peut-être) oubliées sur l'acteur mythique d'Hollywood

Les années qui passent ne semblent pas atténuer l'aura de Steve McQueen. L'acteur star d'Hollywood dans les années 60 fascine toujours autant, y compris par les aspects les plus sombres de sa personnalité. Ce samedi 7 novembre 2020 marque le quarantième anniversaire de la mort de l'icône. Voici une liste (non exhaustive) des choses que vous avez peut-être oubliées sur l'acteur.

Une enfance "fracassée"

Les parents de Steve McQueen n'ont pas été au rendez-vous. Son père avait quitté sa mère six mois avant sa naissance et celle-ci a abandonné son bébé. Steve McQueen a été élevé par un oncle dans une ferme du Missouri et a fini par s'engager dans l'armée à 17 ans. Une biographie de l'icône américaine, intitulée "L'envers de la gloire" a été publiée en octobre dernier aux éditions l'Archipel. Son auteur, Bertrand Tessier, y raconte notamment l'enfance "fracassée" de McQueen et ses nombreuses addictions.

Un accident pour quitter "Au nom de la loi"

La série "Au nom de la loi" le fait connaître mais les producteurs refusent de le laisser partir vers d'autres projets. Pour obtenir de quitter le tournage, Steve McQueen a lui-même provoqué un accident de voiture. "Il nous a envoyés dans le décor !" raconte l'une de ses ex-épouses dans ce biopic diffusé par France Télévisions. Il poursuivra ensuite sa carrière au cinéma avec des films devenus cultes comme Les Sept Mercenaires (1960), La Grande Évasion (1962), La Canonnière du Yang-Tsé (sorti en 1967 et qui lui permet d'obtenir un Oscar du meilleur acteur) ou encore L'Affaire Thomas Crown (1968).

Il a tourné sur le circuit des 24 Heures du Mans

Quelques années après le tournage du film Bullit où une scène de course-poursuite dans les rues de San Francisco a marqué les esprits, en 1970, Steve McQueen vient en France pour tourner le film Le Mans. Fou de vitesse et de voiture, l'acteur voulait participer réellement aux 24 Heures du Mans mais les assureurs du film le lui ont refusé. Une montre qu'il a portée pendant le tournage doit être mise aux enchères en décembre prochain. Il l'avait donnée au mécanicien en chef du film.

Sur la "liste noire" de Charles Manson

En août 1969, l'actrice Sharon Tate est victime d'un assassinat organisé par les adeptes du criminel américain Charles Manson. L'épouse du cinéaste Roman Polanski (absent ce jour-là) était enceinte de huit mois. Quatre autres personnes qui étaient dans sa maison sont également tuées. Steve McQueen était invité à cette soirée et il découvre peu après que son nom figure sur la liste noire du clan formé par Charles Manson.

Rien à voir avec Flash McQueen

Plus anecdotique mais bon à savoir. Le nom du bolide vedette du film Cars n'a pas été choisi en référence à la passion du volant de Steve McQueen. Flash McQueen porte ce nom en hommage à Glenn McQueen, un animateur des studios Pixar mort quelques années avant la sortie du long-métrage.