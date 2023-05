Stromae a besoin de "repos" et annonce l'arrêt total de sa tournée

Stromae met un terme à sa tournée. Sur les réseaux sociaux, la star belge a annoncé ce mardi avoir besoin de "repos" et arrêter totalement son "Multitude Tour", déjà stoppé partiellement et qui devait durer jusqu'en décembre 2023. "L'état de santé de Stromae ne lui permet pas d'assurer sa performance", a indiqué son producteur de tournée, Auguri. L'artiste était remonté sur scène à l'été 2022 après une longue période d'absence causée par une dépression, escortée par des "pensées suicidaires" qu'il avait chantées dans son titre "L'enfer".

ⓘ Publicité

Avant l'annulation totale de sa tournée, Stromae avait déjà annoncé l'annulation de 15 concerts jusqu'à fin mai. "J'espérais pouvoir me redresser rapidement pour rependre la route et vous retrouver le plus vite possible" a déploré Stromae sur ses réseaux sociaux. Il s'est finalement résigné à un retour sur scène : "Malheureusement, je dois aujourd'hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l'imaginais". Stromae confie que "cette décision est difficile et nécessaire pour pouvoir aller mieux" et présente ses "plus sincères excuses pour ces rendez-vous manqués que j'attendais autant que vous".

Stromae devait chanter dans plusieurs villes de France dont Lille, Clermont-Ferrand, Nantes, Montpellier, Paris, Toulouse, Lyon, Strasbourg ou encore Bordeaux. Les spectateurs peuvent se faire rembourser auprès de leur point de vente.