Stromae signe son grand retour avec son nouveau titre "Santé"

Le chanteur belge Stromae n'avait plus rien sorti depuis "Défiler" en 2018, bande originale du premier défilé de Mosaert, son label et marque de vêtements. Il dévoile ce vendredi son nouveau titre "Santé". Dans ce titre l'interprète de "Papaoutai", et "Alors on danse", dit vouloir rendre hommage aux héros du quotidien.

"Je parle en effet de gens qui exercent des métiers assez durs comme infirmières, boulangers, marin pêcheurs, mais je cite aussi les pilotes d’avion. En fait mon but c’est de célébrer ceux qui bossent quand nous on fait la fête", explique Stromae. Le chanteur de 36 ans a par ailleurs annoncé son grand retour sur scène, ce sera en août 2022, au festival Rock en Seine en région parisienne.

