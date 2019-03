Succession Hallyday : première victoire aux Etats-Unis pour Laura et David

Laura Smet et David Hallyday, les deux aînés de Johnny Hallyday, ont remporté aux Etats-Unis une première victoire dans le contentieux sur la succession du chanteur qui les oppose à sa veuve, Laeticia, selon l'un de leurs avocats. Un tribunal californien a refusé le transfert d'actifs du rocker dans le trust JP Smet, explique Me Pierre-Jean Douvier contacté par l'agence de presse Reuters.

Le "coffre-fort" au seul bénéfice de Laeticia

Ce trust, établi en Californie au seul bénéfice de Laeticia Hallyday, la veuve de Johnny, est au centre des inquiétudes formulées par les avocats de Laura Smet et David Hallyday. Selon eux, il s'agit d'un "coffre-fort" d'où aucun avoir ne pourra jamais être extrait.

Cette structure juridique regroupe déjà des avoirs du chanteur décédé le 5 décembre 2017 mais le gérant du trust avait demandé en juillet 2018 d'y ajouter ses Harley Davidson, voitures de luxe et surtout les redevances dues par les majors Warner, Universal et Sony sur ses ventes de disques, notamment celles de son album posthume "Mon pays c'est l'amour" qui s'est écoulé à plus d'un million sept cent mille exemplaires.

Un espoir pour Laura et David

Cette décision californienne est un espoir pour Laura Smet et David Hallyday. Ils ont assigné Laeticia Hallyday le 13 février 2018 devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir l’annulation du testament de leur père rédigé le 11 juillet 2014 en Californie, où Johnny résidait à la fin de sa vie. Le chanteur a choisi de léguer l'ensemble de sa fortune à sa dernière épouse, Laeticia Hallyday, et leurs deux filles, Jade et Joy, sans rien laisser à ses deux aînés comme le droit américain l'autorise. Laura Smet et David Hallyday réclament leur part d'héritage, comme le prévoit le droit français.

Laeticia Hallyday demande pour sa part que le tribunal de Nanterre se déclare incompétent, afin que le litige soit tranché par les juridictions américaines. La question de la compétence de la juridiction française sera débattue devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 29 mars. Le tribunal devra déterminer la résidence habituelle de Johnny Hallyday au moment de son décès.