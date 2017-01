Sur les traces de la première Miss Univers tricolore : la châtelleraudaise Christiane Martel

Elle a remporté le titre il y a 64 ans et si elle est née en Lorraine, c'est dans la région de Châtellerault dans la Vienne que Christiane Martel a vécu une bonne partie de sa vie.

Iris Mittenaere, Miss France 2016 est devenue Miss Univers. Un titre convoité par la France depuis 1964. L'écharpe est au coup d'une châtelleraudaise "de coeur et d'adoption" installée désormais au Mexique : Christiane Martel.

"L'ultime consécration pour la reine de Châtellerault"

C'est ainsi que titre le journal local de l'époque : le Libre Poitou Matin. Nous sommes le mercredi 1er juillet 1953 le Centre Presse actuel se réjouit pour cette châtelleraudaise, partie de sa Moselle natale au début de la guerre. Le maire Bernard Percevault félicite chaleureusement sa reine de beauté et imagine même que l'on parlera encore longtemps de ce titre de Christiane Martel.

L'article du Libre Poitou Matin au lendemain de l'élection de Christiane Martel

Il ne croit pas si bien dire car 64 ans plus tard, bien que la belle actrice aux yeux gris verts soit maintenant à des milliers de kilomètres du Poitou, son nom était dans entre les lèvres de beaucoup de médias aujourd'hui. "Cette grande sentimentale" comme on la décrit le journal rêvait d'une carrière de cinéma et a réussi à vivre de sa passion. Actrice dans des productions hollywoodiennes ou italiennes dans les années 1950. À l'époque, en dehors de ces parents et de sa sœur elle disait n'avoir personne, elle voulait se consacrer à sa carrière.

L'article du Libre Poitou Matin au lendemain de l'élection de Christiane Martel © Radio France

Aujourd'hui, âgée de 85 ans, elle vit avec son mari Miguel Aleman Velasco, le fils de l'ancien président du Mexique. Un sénateur et PDG d'une compagnie aérienne Low Cost. Le couple a quatre enfants.

"Christiane Martel n'était pas Miss France"

C'est Geneviève de Fontenay qui le dit. En effet, il est important de préciser les choses. Christiane Martel était envoyée par Cinémonde, une revue de cinéma hebdomadaire. En 1953, Miss France s'appelait Sylviane Carpentier (Miss Picardie) devenue d'ailleurs Miss Europe.

De ce fait, Iris Mittenaere est la première Miss France a décroché le titre de Miss Univers.

Christiane Martel a félicité a jeune Iris Mittenare dans un message envoyé à Sylvie Tellier. Mais elle a décliné les sollicitations de la presse aujourd'hui. Le public a pu la revoir lors d'apparitions à la télévision pour des émissions de Miss comme en 2012 à Brest ou en 1997 au Futuroscope de Poitiers.