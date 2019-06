Sur les traces des ancêtres de Barack Obama... vauclusiens

Pernes-les-Fontaines, France

Les filles de Barack Obama, Malia et Sasha ont été aperçues ce matin, dimanche 16 juin, sur le marché de l'Isle-sur-la-Sorgue, en Vaucluse. C'était la première sortie, repérée, de membres de la famille. De quoi enchanter les vauclusiens qui meurent d'envie depuis vendredi de rencontrer le 44e président des Etats-Unis, en vacances une semaine sur l'île de la Barthelasse.

Ils résident au Mas des Poiriers dans une propriété de luxe et leur visite aurait peut-être un lien avec les origines de Barack Obama. Il aurait un peu de sang vauclusien. De Pernes-les-Fontaines précisément, le maire de la commune Pierre Gabert l'a appris lors des élections américaines en 2008.

Barack Obama, 1% Pernois

Pour résumer, "l'ancien président américain est le descendant d'un protestant nantais débarqué aux Etats-Unis au 17e siècle", explique l'élu pernois. Il y épouse Suzanne Brasseur originaire, elle, de Pernes-les-Fontaines, à l'époque capitale du Comtat Venaissin. "Barack obama, 1 % pourcent Pernois", sourit le maire.

Tous les locaux ne sont pas au courant mais certains habitants pensent que ce séjour ne doit rien au hasard, comme cette Pernoise, assise à une terrasse de café près de l'hôtel de Ville : " Il faut revenir à ses racines et c'est important pour lui." Le maire de Pernes est sceptique : "Oh ça m'étonnerait... Vu de Washington ou de New York, Pernes-les-Fontaines..."

Qu'il le sache déjà ou qu'il l'apprenne, la Ville de ses ancêtres l'accueillera bien volontiers d'ici son départ.