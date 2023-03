Suzanne Vega, invitée exceptionnelle sur France Bleu Nord

Suzanne Vega, une icône New-Yorkaise depuis les années 80.

Depuis son premier album sorti en 1985, Suzanne Vega n’a cessé de promener son folk, avec un répertoire dominé par son inoubliable single “Luka”, qui lui valut trois nominations aux Grammy Awards et le MTV Music Video Award du meilleur clip féminin. Avec d’autres chansons comme “Tom’s Diner” et “Solitude Standing”, elle a su capter le coeur d’un public qui lui est toujours resté fidèle.

ⓘ Publicité

loading

Interview traduite par Jean-Sébastien Lebon, avec la voix d'Hélène Fromenty pour doubler Suzanne Vega.

An Evening of New York songs and stories.

C'est le titre de l'album live enregistré au Carlyle Café à New York, une petite salle mythique où on joué de nombreuses stars de la musique et de la danse américaine.

Un lieu qui peut accueillir seulement 75 personnes, pour des concerts et spectacles très privés. Suzanne Vega en a fait un album et elle vient le présenter à Lille lors de sa tournée Européenne, dimanche 12 mars à 18h au Casino Barrière de Lille.

Suzanne Vega est très connue en France, grâce notamment à cette chanson :

Elle était au micro de Jean-Sébastien Lebon ce vendredi 3 mars à 16h15.

loading