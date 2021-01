Symphonissime, la grande soirée musicale de France 2 ce soir à 21h05

Symphonissime, c'est un spectacle musical inédit et original présenté par Stéphane Bern avec les plus grands artistes de la variété française et l'Orchestre Symphonique d'Yvan Cassar. En partenariat avec France Bleu

Ce samedi soir à 21h05 sur France 2, les plus grands artistes de la chanson française vont interpréter en live et en public les plus beaux airs de notre répertoire musical actuel. Ces grands morceaux ont été spécialement arrangés et adaptés pour le grand orchestre symphonique du chef Yvan Cassar.

Yvan Cassar, un orchestrateur hors du commun Copier

Au micro de Patrice Gascoin, Jane Birkin exprime son bonheur de pouvoir se produire sur scène

Le plaisir de donner quelque chose Copier

Jouer avec un Orchestre symphonique, une expérience que Jane Birkin a déjà connue

ça vous donne des ailes - Jane Birkin Copier

Pour Carla Bruni, qui va chanter en duo avec Jane Birkin, une grande émotion

Carla Bruni va chanter en duo avec Jane Birkin Copier

Avec Florent Pagny, Louane, Vianney, Calogero, Julien Doré, Élodie Frégé, Christophe Maé, Pascal Obispo, Alain Souchon, Dany Brillant, Camélia Jordana, Natalie Dessay, Carla Bruni, Salvatore Adamo, Jane Birkin, Olivia Ruiz, Julien Behr, Vincent Niclo et les Prêtres Orthodoxes, Ben, Patrick Fiori, Neïma Naouri…